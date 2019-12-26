Щоб працювати на Ілона Маска, вища освіта не потрібна

Ілон Маск залишається вірним своїй позиції – його співробітники повинні вміти вирішувати складні завдання. Для цього, як вважає американський мільярдер, дипломи про вищу освіту їм не потрібні. Глава Tesla підтвердив це в листуванні у твітері.

На питання, чи вимагає він від своїх потенційних співробітників вищої освіти, Ілон Маск відповів негативно, підтвердивши, що за минулі п'ять років його думку на цю тему не змінилася.

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У 2014 році в інтерв'ю німецькому виданню Auto Bild Ілон Маск вперше заявив, що не вимагає диплому про вищу освіту у майбутніх співробітників.

У дипломі про закінчення коледжу або навіть середньої школи немає ніякої необхідності. Якщо хтось закінчив відмінний університет, це може бути ознакою того, що він здатний на великі справи, а може і ні. Подивіться, наприклад, на таких як Білл Гейтс або Ларрі Еллісон, Стів Джобс – ці хлопці не закінчували коледжів, але взяти їх на роботу було б чудовою ідеєю,

– заявив Маск.



Мільярдер підтвердив свою позицію у твітері

Тому замість ступеня престижного вузу Маск шукає у потенційного працівника "докази видатних здібностей". Якщо вони є, то швидше за все співпраця відбудеться.

Він розповів, що коли проводить співбесіду з претендентом, то просить його коротко описати свою кар'єру і методи вирішення найскладніших проблем, з якими доводилося стикатися. А щоб переконатися, що він не привласнює собі заслугу когось іншого, він розбирає проблему у всіх подробицях. Той, хто сам дозволив важку проблему, завжди знає відповіді.

Сам Маск отримав незакінчену вищу освіту з фізики і економіки в Університеті штату Пенсильванія.

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