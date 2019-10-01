Щось пішло не так: Apple втретє за тиждень випускає покращення iOS 13

Компанія Apple продовжує виправляти помилки в новому поколінні операційної системи iOS 13. Користувачі отримали ще одне оновлення з виправленнями помилок прошивки.

Фінальна версія iOS 13 вийшла 19 вересня. Однак, вона мала низку багів, які швидко виявили користувачі. Далі компанія випустила дрібні оновлення iOS 13.1 і 13.1.1 з різними виправленнями знайдених помилок. Та і цього виявилось недостатньо.

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Тож 30 вересня користувачам запропонували оновитись до iOS 13.1.2,яка усуває відомі проблеми.

Що виправили у iOS 13.1.2:

Виправили індикатор виконання для iCloud Виправили проблему щодо збоїв в роботі камери Поправили баг щодо вимикання спалах Вирішили проблему, що призводить до втрати даних калібрування екран Поправили помилку з раптовими втратами з'єднання Bluetooth

Що виправили у iOS 13.1.2

Щоб завантажити оновлення, потрібно перейти в меню "Налаштування". Далі обрати розділ "Загальні" та натиснути "Оновлення ПЗ".

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