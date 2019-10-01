Щось пішло не так: Apple втретє за тиждень випускає покращення iOS 13
Компанія Apple продовжує виправляти помилки в новому поколінні операційної системи iOS 13. Користувачі отримали ще одне оновлення з виправленнями помилок прошивки.
Фінальна версія iOS 13 вийшла 19 вересня. Однак, вона мала низку багів, які швидко виявили користувачі. Далі компанія випустила дрібні оновлення iOS 13.1 і 13.1.1 з різними виправленнями знайдених помилок. Та і цього виявилось недостатньо.
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Тож 30 вересня користувачам запропонували оновитись до iOS 13.1.2,яка усуває відомі проблеми.
Що виправили у iOS 13.1.2:
- Виправили індикатор виконання для iCloud
- Виправили проблему щодо збоїв в роботі камери
- Поправили баг щодо вимикання спалах
- Вирішили проблему, що призводить до втрати даних калібрування екран
- Поправили помилку з раптовими втратами з'єднання Bluetooth
Що виправили у iOS 13.1.2
Щоб завантажити оновлення, потрібно перейти в меню "Налаштування". Далі обрати розділ "Загальні" та натиснути "Оновлення ПЗ".
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