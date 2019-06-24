Ширококутні камери смартфонів позбудуться головного недоліку

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Ширококутні камери смартфонів позбудуться головного недоліку
Ширококутні камери смартфонів позбудуться головного недоліку / unsplash

Надширококутні об'єктиви дають змогу захопити в кадр більше об'єктів, проте спотворюють краї знімка. Інженери із Google придумали новий спосіб вирішення цієї проблеми за допомогою нового алгоритму камери смартфона.

Як повідомляє New Atlas, дослідницька група Google розробила спеціальний алгоритм з точковим коригуванням перспективи при зйомці на ширококутну мобільну оптику.

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Переваги нового алгоритму. На відміну від існуючих аналогів, це програмне рішення не "!нагинає" всю картинку, а впливає тільки на виділену область. Програма самостійно розпізнає обличчя в кадрі і застосовує до них виправлення, зберігаючи прямі лінії фону при зміщенні осіб в перспективі.

Роботу алгоритму інженери продемонстрували в формі відеоролика. Вони стверджують, що технологія працює досить швидко, щоб бути "інтерактивною".

Як працює новий алгоритм від Google – дивіться відео

Дата запуску. Імовірно, йдеться про коригування зображення на льоту під час відеодзвінка або на етапі підготовки до збереження знімка. Не виключено, що нова функція дебютує в складі прошивки Google Pixel 4, презентація якого очікується в жовтні 2019 року.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Google
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