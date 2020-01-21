Shot on iPhone: користувачі знімають кумедні пародії на рекламу Apple

Вже кілька років поспіль компанія Apple пропонує власниками своїх смартфонів показували можливості камери iPhone. Компанія пропонує користувачам поділитися власними фото та відео, зробленими на iPhone з хештегом #ShotoniPhone (знімай на iPhone).

Однак, користувачі соцмереж по-своєму відреагували на пропозицію Apple і почали ділитись трешовими роликами, які "зняті на iPhone". Також користоувачі додають до своїх відео фірмову музику з реклами Apple. Більшість кумедних роликів розміщені у соціальній мережі Tik Tok.

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Що відомо про рекламу Apple

Таку рекламну кампанію Apple запустила ще у 2015 році. Тоді пропонували знімати на iPhone 6 та ділитись кадрами у соцмережах. Якщо пошукати в Instagram #ShotoniPhone6, то знаходимо тисячі естетично гарних фото та відео.

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