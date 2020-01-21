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Shot on iPhone: користувачі знімають кумедні пародії на рекламу Apple

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Shot on iPhone: новий челендж в Tik Tok

Вже кілька років поспіль компанія Apple пропонує власниками своїх смартфонів показували можливості камери iPhone. Компанія пропонує користувачам поділитися власними фото та відео, зробленими на iPhone з хештегом #ShotoniPhone (знімай на iPhone).

Однак, користувачі соцмереж по-своєму відреагували на пропозицію Apple і почали ділитись трешовими роликами, які "зняті на iPhone". Також користоувачі додають до своїх відео фірмову музику з реклами Apple. Більшість кумедних роликів розміщені у соціальній мережі Tik Tok.

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Що відомо про рекламу Apple

Таку рекламну кампанію Apple запустила ще у 2015 році. Тоді пропонували знімати на iPhone 6 та ділитись кадрами у соцмережах. Якщо пошукати в Instagram #ShotoniPhone6, то знаходимо тисячі естетично гарних фото та відео.

Кумедна підбірка з  Tik Tok

Найсмішніші меми Tik Tok

Відео із Tik Tok

Shot on iPhone: кумедний ролик

За цю рекламну ідею корпорація отримала гран-прі фестивалю "Каннські леви" в категорії "Зовнішня реклама".

Згодом купертинівці пропонували знімати і на інші моделі, зокрема на iPhone Xs.

Однак, зараз користувачі вважають, що на відео варто знімати не лише ідеальні кадри. Тож ShotoniPhone перетворився на новий кумедний челендж, де люди діляться курйозними кадрами із реального далеко не такого ідеально життя.

А так виглядає "класична" реклама Apple.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/-/-/-/-/-/-/-/ #shotoniphone #shotoniphone6

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Apple iPhone Інтернет
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