З кожним роком Google модифікує операційну систему Android, покращуючи її стабільність та безпеку, але іноді причиною програмної поломки ґаджета може стати щось зовсім неочікуване. Нещодавно в мережі з'явилися повідомлення про доволі екзотичну проблему. Як виявилося, "звалити" смартфон можуть навіть прості шпалери для домашнього екрану.

Авторитетний інсайдер Ice Universe опублікував у своєму твіттері звичайне, на перший погляд, зображення, і застеріг користувачів Android-пристроїв від його встановлення в ролі шпалер для смартфона. Він заявив, що картинка здатна привести до серйозного програмного збою в роботі пристрою, а найбільшому ризику піддаються власники апаратів Samsung.

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Пізніше в мережі з'явився і відеоролик з демонстрацією "роботи" бага на прикладі Google Pixel 2. Після встановлення фонового зображення ґаджет зациклився на постійному ввімкненні та вимкненні екрану, при цьому перезавантаження смартфона ситуацію не змінило.

Відео демонструє баг Android зі шпалерами

Чому так стається

За даними фахівців порталу 9to5Google, проблема виявилася пов'язана зовсім не з вірусом. За замовчуванням операційна система Android налаштована на виведення кольорової гами sRGB, тоді як опублікована картинка "зроблена" в RGB. Відповідно, "зламати" смартфон можуть також інші схожі шпалери. Проблема актуальна для користувачів Android 10 – новіша Android 11 автоматично перетворює непідтримуваний колірний простір.

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Як вирішити проблему

В ролі вирішення проблеми користувачам пропонується відредагувати "небезпечну" картинку, після чого вона стає нешкідливою. Тим, хто все ж зіткнувся з описаною проблемою, рекомендується скинути пристрій до заводських налаштувань або видалити файл зображення, завантажившись в безпечному режимі.