Шпигуне, вийди геть: Huawei відправила американських співробітників з Китаю

Скандал між компанією Huawei та американською владою набирає обертів. Так, китайський виробник вирішив відправити своїх американських співробітників, які працювали в КНР, назад на батьківщину.

Як розповів високопоставлений співробітник Huawei Дан Веньшуань, що відповідає в компанії за стратегію, американців, що працювали в Huawei в відділі досліджень і розвитку, відправили додому ще два тижні тому, передає Інтерфакс.

Читайте також: Скандал з Huawei: найважливіші події за минулий тиждень

Він також додав, що американських співробітників попросили забрати свої ноутбуки, заблокувати доступ до системам, пов’язаних із роботою, і покинути приміщення Huawei.

Що стосується китайських співробітників, то в компанії попросили їх скасувати технічні зустрічі зі своїми американськими колегами або контактами, а також обмежили спілкування з громадянами США.

Скандал із Huawei. Міністерство торгівлі США внесло компанію до "чорного списку" та заборонило діяльність на території країни. Після цього багато американських технологічних компаній заявили про призупинення співпраці із китайським виробником. Серед них Google, ARM, Intel, Qualcomm, Wi-Fi Alliance та SD Association. Microsoft припинила продажі ноутбука Huawei MateBook X Pro в своєму онлайн-магазині та видалила Huawei із списку партнерів.



Цікаво, що вже через кілька днів Wi-Fi та SD знову розмістили інформацію про співпрацю з Huawei.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно