Штучний інтелект IBM посперечався сам з собою

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Штучний інтелект IBM посперечався сам з собою / unsplash

Дискусійний клуб в Кембриджі нещодавно спостерігав за тим, як штучний інтелект вів діалог із самим собою. Під час експерименту обладнання, яке розробила компанія IBM, вело дискусію та роздумувала щодо небезпеки використання штучного інтелекту для людства.

Особливості дослідження 

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Раніше нейронні мережі вже використовувалися для навчання алгоритмів, здатних вести вільний діалог з використанням синтезатора мови. Але якщо раніше в якості масиву інформації виступали тисячі газет і публікацій, то в цей раз IBM "нагодувала" мережу 1100 матеріалами з студентських робіт Кембриджа, повідомляє Gadgets.

Метою експерименту було з'ясувати, чи здатний штучний інтелект в режимі реального часу вести повноцінну дискусію і робити повноцінну, зрозумілу людині і переконливу доповідь. IBM Project Debater впорався із завданням.

Приклади з дискусії штучного інтелекту

"Штучний інтелект не зможе прийняти рішення, яке є морально правильним, тому що мораль є унікальною особливістю людей. Неможливість прийняття моральних рішень може привести до небезпеки. Штучний інтелект може заподіяти багато шкоди. Він може приймати тільки ті рішення, для яких він був запрограмований, і програмування неможливо для всіх сценаріїв, на це здатні лише люди", – зауважила система синтетичним жіночим голосом.

Штучний інтелект має великі переваги. Він звільнить людей від необхідності виконувати рутинні завдання, що повторюються, надавши їм більше вільного часу,
– заявив опонент в особі того ж ШІ.

via GIPHY

Висновки дослідників

В ході підготовки мови штучний інтелект повинен був оцінити найкращі аргументи доповіді, перевірити орфографічні помилки, поправити граматику і підготувати п'ятихвилинний виступ. За запевненням IBM, на все це у алгоритма пішло 60 секунд.

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Після закінчення виступу аудиторія з учених і дослідників погодилася з гіпотезою ШІ, що сьогодні від цієї технології набагато більше користі, ніж шкоди.

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Теги: Новини Техно Техно Штучний інтелект IBM
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