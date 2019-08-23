Штучний інтелект модернізував культову карту Dust II в Counter-Strike

Культова карта Dust II (більше відома геймерам як Dust2, de_dust2) – справжня легенда серед прихильників серії ігор Counter-Strike. Компанія Valve вже додала ретро-версію локації в Counter-Strike: Global Offensive, проте один із користувачів вирішив, що вона не надто хороша і покращив її за допомогою штучного інтелекту.

З самою Dust II модер 3kliksphilip не став нічого робити, а ось з текстурами попрацював знатно, повідомляє PCGamer.

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За допомогою штучного інтелекту користувач домігся значного поліпшення всіх текстур, завдяки чому знаменита карта отримала цілком сучасний і актуальний вигляд, не втративши при цьому своєї оригінальності. Плід його праць доступний для завантаження в майстерні Steam.

Покращена карта Dust II – дивіться відео

Реакція геймерів. Там же в коментарях деякі помічають, що місцями здається, ніби геймер просто викрутив яскравість і різкість зображення. Але в цілому гравці задоволені результатом.

Не так давно, нагадаємо, Counter-Strike виповнилося 20 років. За цей чималий термін модифікація для Half-Life встигла розростися до цілої серії, яка постійно розвивається, і, здається, ніколи не залишиться за бортом прогресу. Журналісти Техно 24 підготували для вас історію легендарного шутера, яку ви можете прочитати за посиланням.

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