Штучний інтелект може розпізнати депресію за словами

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ШІ може розпізнати депресію за словами
ШІ може розпізнати депресію за словами / Фото з відкритих джерел

Американські вчені розробили систему, що працює на базі штучного інтелекту, яка зможе виділити ознаки клінічної депресії. Система має допомогти лікарям швидше розпізнати недугу.

Про це повідомляє Futurism.

Дослідники з Лабораторії обчислювальної техніки і штучного інтелекту Массачусетського технологічного інституту, які працюють над цією системою, використали текстові і звукові дані з 142 інтерв'ю з пацієнтами, у 30 з яких була діагностована депресія.

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Враховуючи ці дані штучний інтелект визначає ознаки депресії у мові. Зокрема. ШІ враховує тон голосу пацієнтів, а також конкретні слова, що можуть свідчити про проблеми. Система розпізнавала депресію з 77% успішності.

Однак, вчені переконують, ця система не має замінити лікаря, а повинна стати додатковим інструментом у його роботі.

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Теги: Техно Штучний інтелект
Джерело: Техно
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