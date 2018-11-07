Штучний інтелект може розпізнати депресію за словами

Американські вчені розробили систему, що працює на базі штучного інтелекту, яка зможе виділити ознаки клінічної депресії. Система має допомогти лікарям швидше розпізнати недугу.

Про це повідомляє Futurism.

Дослідники з Лабораторії обчислювальної техніки і штучного інтелекту Массачусетського технологічного інституту, які працюють над цією системою, використали текстові і звукові дані з 142 інтерв'ю з пацієнтами, у 30 з яких була діагностована депресія.

Читайте також: Картину, що намалював штучний інтелект, продали за майже півмільйона доларів

Враховуючи ці дані штучний інтелект визначає ознаки депресії у мові. Зокрема. ШІ враховує тон голосу пацієнтів, а також конкретні слова, що можуть свідчити про проблеми. Система розпізнавала депресію з 77% успішності.

Однак, вчені переконують, ця система не має замінити лікаря, а повинна стати додатковим інструментом у його роботі.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно