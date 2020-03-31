Штучний інтелект навчили визначати чи викличе коронавірус ускладнення

Інженери розробили систему на базі штучного інтелекту, який може визначати фактори, що призводять до ускладнення при ураженні коронавірусом. Точність цих прогнозів становить 80%.

Цей штучний інтелект має допомагати лікарям дізнатися, в яких пацієнтів можуть виникнути ускладнення. В результаті, можна буде розставляти пріоритети, коли медична система перевантажена, передає ScienceDaily.

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Як працює ШІ

Для навчання штучного інтелекту вчені використовували дані про 53 пацієнтів з вірусом, зокрема їхні рентгенівські знімки.

Дослідники з'ясували, що плями на рентгенівських знімках, потужна відповідь імунної системи та висока температура не дають змоги точно прогнозувати у кого з пацієнтів можуть виникнути ускладнення.

При цьому штучний інтелект визначив, що індикатором ускладнень є три фактори.

Рівень печінкового ферменту АЛТ (аланінамінотрансфераза)

Наявність міалгії (виражений біль в м'язах)

Рівень гемоглобіну.

Разом з іншими факторами (вік, хронічні захворювання тощо) це дає змогу спрогнозувати виникнення ускладнень з точністю 80%.

Коронавірус у світі

Станом на 31 березня у світі підтвердили понад 801 тисячу заражень на коронавірус. Вже одужало від хвороби 171 637 людей. При цьому ускладнення від вірусу забрало життя 38 742 людей.

В Україні наразі лабораторно підтвердили 549 випадків зараження. При цьому у 2 642 українців наразі підозрюють COVID-19. Захворювання забрало життя 13 людей в нашій країні.

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