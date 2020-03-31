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Штучний інтелект навчили визначати чи викличе коронавірус ускладнення

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За виникнення ускладнень відповідають 3 фактори / zoda.gov.ua

Інженери розробили систему на базі штучного інтелекту, який може визначати фактори, що призводять до ускладнення при ураженні коронавірусом. Точність цих прогнозів становить 80%.

Цей штучний інтелект має допомагати лікарям дізнатися, в яких пацієнтів можуть виникнути ускладнення. В результаті, можна буде розставляти пріоритети, коли медична система перевантажена, передає ScienceDaily.

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Як працює ШІ

Для навчання штучного інтелекту вчені використовували дані про 53 пацієнтів з вірусом, зокрема їхні рентгенівські знімки.

Дослідники з'ясували, що плями на рентгенівських знімках, потужна відповідь імунної системи та висока температура не дають змоги точно прогнозувати у кого з пацієнтів можуть виникнути ускладнення.

При цьому штучний інтелект визначив, що індикатором ускладнень є три фактори.

  • Рівень печінкового ферменту АЛТ (аланінамінотрансфераза)
  • Наявність міалгії (виражений біль в м'язах)
  • Рівень гемоглобіну.

Разом з іншими факторами (вік, хронічні захворювання тощо) це дає змогу спрогнозувати виникнення ускладнень з точністю 80%.

Коронавірус у світі

Станом на 31 березня у світі підтвердили понад 801 тисячу заражень на коронавірус. Вже одужало від хвороби 171 637 людей. При цьому ускладнення від вірусу забрало життя 38 742 людей.

В Україні наразі лабораторно підтвердили 549 випадків зараження. При цьому у 2 642 українців наразі підозрюють COVID-19. Захворювання забрало життя 13 людей в нашій країні.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Техно Здоров'я Техно Штучний інтелект
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