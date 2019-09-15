Штучний інтелект навчився визначати підробки

Створили стартап Entrupy, який працює на базі штучного інтелекту та ідентифікує підроблені речі, наприклад сумки. Розробники увійшли до програми розвитку молодих проектів La Maison des Startups, яку фінансує корпорація LVMH.

Як передає Hypebeast, Entrupy – це додаток з алгоритмами штучного інтелекту. Він виглядає, як та кишеньковий пристрій, який може запобігти поширенню фейкових сумок у торговельних мережах.

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Як він працює. Принцип роботи додатку полягає у скануванні продукту, та порівнює фото з автентичним товаром. Увесь процес займає 4 секунди.

Як запевняють творці, точність встановлення фальшивок – 99%.

Наразі алгоритми визначатимуть підробки для таких 15 брендів як Balenciaga, Chanel, Dior, Fendi, Gucci, Hermès та Louis Vuitton. Також стартап співпрацюватиме з урядовими організаціями та торговельними мережами.

Підробки визначає штучний інтелект

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