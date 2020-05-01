Штучний інтелект не може вважатися винахідником

Патентне відомство США (USPTO) поставило крапку в питанні, чи здатний штучний інтелект до творчості. Відповідь – ні, з точки зору закону винахідником може вважатися лише людина. До такого ж висновку дійшли британські та європейські реєстратори патентів.

USPTO постановило, що системи штучного інтелекту не можуть бути авторами патентних заявок. Таке рішення було прийнято у відповідь на два патенти – один на харчові контейнери, інший на ліхтарик, – подані від імені штучного інтелекту DABUS, розповідає The Verge.

До теми Інженери Google вчать штучний інтелект еволюціонувати самостійно

Відомство так аргументувало свою позицію: по-перше, в патентних законах Штатів при позначенні автора вживаються займенники "хто", "кого" і тому подібні, що вказують на душевність суб'єкта. Подаючи заявку група передбачала, що машину можна прирівняти до "особистості", якщо справа стосується винаходів, але експерти визнали, що це занадто сильне допущення.

За чинним законам лише фізична особа може бути названа винахідником в патентній заявці,

– постановили фахівці USPTO.

Патенти були подані командою Artificial Inventor Project в минулому році. Крім USPTO вони спробували щастя в британському Бюро інтелектуальної власності (IPO) і Європейському патентному бюро (EPO). Обидва ці відомства вже оголосили про своє рішення: штучний інтелект DABUS, створений Стівеном Талером, не може вважатися винахідником з юридичної точки зору.

Чого хотіли автори ШІ

Artificial Inventor Project не просив призначити ші власником патенту, а лише вказати його в ролі винахідника. На думку представників проєкту, в майбутньому це може стати необхідністю: хоча у якій-небудь складній системі на кшталт суперкомп'ютера IBM Watson можуть бути сотні або тисячі творців, авторство придуманих системою ідей не може належати їм всім.

Також проєкт стверджує, що визнання за ШІ статусу винахідника надихне інновації, оскільки цінність цих систем зросте. Однак поки закони залишаються колишніми, і ШІ продовжать вважати інструментом, а не автором ідей.

Попри те, що автором патенту машина поки вважатися не може, обходити їх ШІ вже навчився. Програма Chematica ускладнює життя конкурентам фармацевтичного гіганта Merck, виявляючи і патентуючи альтернативні шляхи синтезу молекул. Це посилює позиції компанії, не дозволяючи конкурентам безкоштовно синтезувати аналоги.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно