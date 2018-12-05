Штучний інтелект NVIDIA зможе замінити розробників ігор

Штучний інтелект не лише продовжує опановувати творчі професії, але й може залишити без роботи розробників ігор. Нещодавно корпорація NVIDIA представила нейромережу, яка здатна створювати віртуальні інтерактивні світи на основі навколишнього середовища.

Про це повідомляє 4PDA.

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Для навчання алгоритму використовувалися матеріали, відзняті в декількох містах камерами безпілотних автомобілів. Потім штучному інтелекту надали можливість самостійно відтворити "побачене" за допомогою графічного движка Unreal Engine 4, застосовуваного в розробці багатьох сучасних хітів. В результаті комп'ютеру вдалося створити нескладний автосимулятор на основі запису, отриманого з відеореєстратора.



Зліва – кадр з відеореєстратора, праворуч – згенеровані нейромережею об'єкти

Такий підхід дозволить значно спростити процес розробки, автоматизувавши його і частково поклавши рутинні обов'язки дизайнерів на нейромережу, яка безперервно навчається в процесі вивчення реального світу.

NVIDIA винаходить нові способи створення інтерактивної графіки вже 25 років, і вперше ми можемо зробити це з нейронною мережею. Штучний інтелект змінить спосіб створення графіки. Це дозволить розробникам створювати нові сцени значно дешевше,

– заявив віце-президент відділу NVIDIA з прикладного глибокого навчання Брайан Катандзаро.

У демонстраційному відеоролику розробники розповіли і про інші можливості алгоритму. Наприклад, один з його авторів створив тривимірну модель свого колеги, який танцює популярний танець Gangnam Style. Фахівець відзначив, що віртуальна копія його напарника танцює набагато краще, ніж це міг би зробити справжній програміст, що послужив прототипом для штучного інтелекту.

Штучний ітелект NVIDIA створив гру – дивіться відео

Проте наразі терміни комерційного запуску нейромережі поки невідомі.

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