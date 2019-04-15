Штучний інтелект передбачив смерті в "Грі престолів"

14 квітня цього року весь світ побачив перший епізод нового сезону серіалу "Гра престолів". Студенти Технічного університету Мюнхена створили алгоритм, який передбачає, хто з персонажів "Гри престолів" з більшою ймовірністю загине в наступній серії.

Згідно з інформацією творців серіалу "Гра престолів", фанати зможуть побачити 6 серій тривалістю разом близько 7 годин 20 хвилин. Читайте також: SnapChat присвятив фільтр "Грі престолів": в чому його особливість Так виглядає список героїв, чиї шанси вижити невеликі: Брон – 93,5%

Грегор Кліган – 80,3%

Санса Старк – 73,3%

Бран Старк – 57,8%

Сандор Кліган – 47,5% Читайте також: "Гра престолів" 8 сезон: все, що відомо про фінал серіалу У цих персонажів, навпаки, все непогано: Джеймі Ланністер – 4%

Тіріон Ланністер – 2,5%

Варіс – 3,2%

Семвелл Тарлі – 3,3%

Дайнеріс Таргарієн – 0,9% Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно