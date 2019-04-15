Штучний інтелект передбачив смерті в "Грі престолів"
14 квітня цього року весь світ побачив перший епізод нового сезону серіалу "Гра престолів". Студенти Технічного університету Мюнхена створили алгоритм, який передбачає, хто з персонажів "Гри престолів" з більшою ймовірністю загине в наступній серії.
Згідно з інформацією творців серіалу "Гра престолів", фанати зможуть побачити 6 серій тривалістю разом близько 7 годин 20 хвилин.
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Так виглядає список героїв, чиї шанси вижити невеликі:
Брон – 93,5%
Грегор Кліган – 80,3%
Санса Старк – 73,3%
Бран Старк – 57,8%
Сандор Кліган – 47,5%
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У цих персонажів, навпаки, все непогано:
Джеймі Ланністер – 4%
Тіріон Ланністер – 2,5%
Варіс – 3,2%
Семвелл Тарлі – 3,3%
Дайнеріс Таргарієн – 0,9%
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