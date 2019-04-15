Штучний інтелект переміг чемпіонів з Dota 2

Команда ботів OpenAI Five перемогла діючих чемпіонів по грі Dota 2 – команди OG (Європа). Відзначимо, рік тому ця ж система штучного інтелекту програла дві гри більш слабким командам.

Як повідомляє The Verge, в класичній грі проти п’яти боти перемогли із рахунком 2:0.

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Що відомо про команду OG? Відзначимо, команда OG у своєму складі має найкращих гравців Dota 2 в свті, які минулого року посіли перше місце в турнірі The International 2018. Команда була заснована гравцями N0tail і Fly, в серпні 2015 року, тоді вона мала назву (monkey) Business. Гравці посіли 3-4 місце на MLG World Finals 2015 та отримали перемогу в кваліфікації на The Frankfurt Major 2015 – перший в історії і в сезоні Major від компанії Valve. А 31 жовтня 2015 року команда отримала свою теперішню назву OG і у неї з'явився спонсор – Hitbox.

До складу команди OG входять 5 гравців: Анатан Фам (ana) з Австралії, Топіас Таавітсайнен (Topson) та Ессе Вайніка (JerAx) з Фінляндії, Себастьян Дебс (7ckngMad) із Франції та капітан командим Йохан Сундштайн (N0tail) із Норвегії.



OG перемогли на The International 2018

Що відомо про OpenAI Five? Заснована Ілоном Маском, Пітером Тилем, Семом Альтманом та іншими інвесторами некомерційна IT-лабораторія, яка розробляє штучний інтелект на основі машинного навчання. Для перемоги в Dota 2 алгоритм OpenAI Five, навчили не як грати, а як навчатися і за 10 місяців він награв 45 тисяч років в Dota 2.

Деталі про гру з OG. Проте, в матчі з OG були деякі обмеження, наприклад, були доступні тільки 17 персонажів і заборонені деякі предмети, ілюзії та істоти, яким боти ще не навчилися. OpenAI також наполягла на режимі Captain's Draft, який дає змогу кожній команді забороняти персонажів з обмеженого списку, щоб інша команда не змогла їх вибрати.

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Шляхом до перемоги для OpenAI Five стали кілька агресивних тактик, однією з яких було рішення витратити зароблену ігрову валюту для воскресіння персонажів після смерті відразу ж на початку матчу.

Як кажуть розробники, найчастіше штучний інтелект обирає стратегії, які сприяють короткостроковій вигоді, а люди більше покладаються на довгострокове планування.

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