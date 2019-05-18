Штучний інтелект створив рецепт віскі: деталі

Шведський виробник віскі Mackmyra і фінська компанія Fourkind випустили перше в світі віскі, рецепт якого створив штучний інтелект.

Для створення унікального напою штучний інтелект проаналізував всі віскі Mackmyra, згенерувавши 70 мільйонів нових видів. Машина збирала "ідеальний" рецепт, комбінуючи компоненти найуспішніших і продаваних видів, а також з огляду на смаки покупців і тренди.

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Наскільки якісне віскі розробив ШІ. Пізніше алгоритм відсіяв "невдалі" варіанти та залишив золотисто-жовте односолодове віскі з трав'яними нотками анісу, імбиру, білого перцю та цитрусової цедрою.

Компанії заспокоюють, що цей експеримент не означає, що у людей заберуть цю професію.

Хоч штучний інтелект і створив рецепт віскі, ми більше залежимо від досвіду і знань людини,

– зазначила майстриня винокурні Mackmyra Анджела Д'Ораціо.

Що ця подія означає для виробників віскі. За її словами, алгоритми – лише інструмент в руках людини, а не конкурент. До того ж у роботів та програм немає смакових рецепторів, які могли б оцінити алкоголь. Зразки віскі спочатку відправлять на дегустацію, а тільки потім запустять у виробництво. Першу партію, ймовірно, випустять восени 2019-го року.

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