Штучний інтелект створює музику у стилі дез-метал: її можна послухати

Запустили YouTube-канал, на якому грає музика, згенерована нейромережею. Музика грає в режимі реального часу. Вона була "натхненна" дез-метал групою Cannibal Corpse.

Як передає Naked Science, цей канал запустила група Dadabots. Музика звучить дуже правдоподібно. Тож ця трансляція демонструє просунуті можливості штучного інтелекту.

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Як створили музику? У 2017 році автори проєкту опублікували статтю про генерацію важкої музики нейромережею. За основу взяли нейронну мережу GPT-2. ЇЇ використовують для генерації зв'язкових текстів.

Цей алгоритм вчився на на 40 ГБ постів з сайту Reddit, а потім налаштовувати на треках групи Cannibal Corpse. В результаті штучний інтелект навчився імітувати музику цієї групи.

ШІ створює музику у стилі дез-метал: відео

До трансляції додано субтитри, тож якщо ви не розберете слова на слух, то текст таки можна зрозуміти.

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