Штучний інтелект створює музику у стилі дез-метал: її можна послухати

578 Читать новость на русском
ШІ імітує музику Cannibal Corpse
ШІ імітує музику Cannibal Corpse / rollingstone.com

Запустили YouTube-канал, на якому грає музика, згенерована нейромережею. Музика грає в режимі реального часу. Вона була "натхненна" дез-метал групою Cannibal Corpse.

Як передає Naked Science, цей канал запустила група Dadabots. Музика звучить дуже правдоподібно. Тож ця трансляція демонструє просунуті можливості штучного інтелекту.

Цікаво: Як виглядатиме офісний працівник майбутнього: вчені створили реалістичну ляльку

Як створили музику? У 2017 році автори проєкту опублікували статтю про генерацію важкої музики нейромережею. За основу взяли нейронну мережу GPT-2. ЇЇ використовують для генерації зв'язкових текстів.

Цей алгоритм вчився на на 40 ГБ постів з сайту Reddit, а потім налаштовувати на треках групи Cannibal Corpse. В результаті штучний інтелект навчився імітувати музику цієї групи.

ШІ створює музику у стилі дез-метал: відео

До трансляції додано субтитри, тож якщо ви не розберете слова на слух, то текст таки можна зрозуміти.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
"Пропонували будинок і громадянство": у Нідерландах відреагували на гучні заяви Цемаха
3 листопада
4100
Теги: Музика Техно Новини Техно Штучний інтелект
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Тім Кук – наступник Стіва Джобса: шлях із провінції Америки до СЕО корпорації-монстра
3 листопада 22:02 Тім Кук – наступник Стіва Джобса: шлях із провінції Америки до СЕО корпорації-монстра
Олена Кандяк 608
Що українці шукають в інтернеті: цікава статистика від Google
3 листопада 13:06 Що українці шукають в інтернеті: цікава статистика від Google
2747
Огляд ноутбука Lenovo ThinkPad T590: головні переваги преміального та стильного лептопа
2 листопада 18:06 Огляд ноутбука Lenovo ThinkPad T590: головні переваги преміального та стильного лептопа
Анастасія Можаровська 817
ТОП-15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
31 жовтня 09:08 ТОП-15 стікерів в Telegram, які варто завантажити
5945
Vivo Nex 3 з унікальним дисплеєм можна замовити в Україні: ціна
30 жовтня 20:03 Vivo Nex 3 з унікальним дисплеєм можна замовити в Україні: ціна
Ірина Полицька 2773
Новини
Більше новин
Залиште відгук