Штучний інтелект визначає, який працівник хоче звільнитись

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Офіс ІВМ
Офіс ІВМ / armstrongceilings.com

В американській корпорації ІВМ розробили програму, як аналізує поведінку працівників і вираховує, який працівник хоче звільнятись. Як запевняють розробники, точність прогнозів становить 95%.

Як передає CNBC, у ІВМ нині працює близько 350 тисяч працівників. Та методи, які раніше використовували HR-працівники вже не підходять для американських реалій.

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Гендиректор IBM Вірджинія Рометті стверджує, що нова система проводить масштабний комплекс показників. Деталей у IBM не розкривають. Не кажуть, ані за якими параметрами програми роблять аналіз, ані що впливає на кінцеве рішення.

Як це впливає на кадрову політику. Алгоритми штучного інтелекту замінили 30% HR-персоналу в IBM. При цьому ті працівники, які залишилися, отримують більшу зарплату та мають вищі посади.

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Теги: Техно Новини Техно Штучний інтелект
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