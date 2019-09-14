Штучний інтелект закінчив симфонію відомого композитора: відео

На австрійському фестивалі Ars Electronica зіграли кінець симфонії, яку дописав штучний інтелект. Він закінчив симфонію автора на основі його музичного стилю.

Штучний інтелект завершив симфонію № 10 Густава Малера, яка залишалася недописаною понад 100 років, повідомляє TechXplore.

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Штучний інтелект вивчав перші хвилини симфонії та пропонував чотири варіанти продовження. Вчені відбирали найвідповідніші, після чого знову запускали нейромережу.

Науковці кажуть, що всі запропоновані нейромережею варіанти були вдалими та результат їх порадував. На їх думку, закінчення композиції ідеально поєднується з оригінальним початком.



Робот стоїть на сцені під час "незавершеного проєкту Малера" на фестивалі Ars Electronica

Музичний оркестр виконує кінець композиції Малера, дописану штучним інтелектом: відео

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