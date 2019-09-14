Штучний інтелект закінчив симфонію відомого композитора: відео

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Штучний інтелект завершив симфонію, яка не була дописаною понад 100 років
Штучний інтелект завершив симфонію, яка не була дописаною понад 100 років / techxplore.com

На австрійському фестивалі Ars Electronica зіграли кінець симфонії, яку дописав штучний інтелект. Він закінчив симфонію автора на основі його музичного стилю.

Штучний інтелект завершив симфонію № 10 Густава Малера, яка залишалася недописаною понад 100 років, повідомляє TechXplore.

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Штучний інтелект вивчав перші хвилини симфонії та пропонував чотири варіанти продовження. Вчені відбирали найвідповідніші, після чого знову запускали нейромережу.

Науковці кажуть, що всі запропоновані нейромережею варіанти були вдалими та результат їх порадував. На їх думку, закінчення композиції ідеально поєднується з оригінальним початком. 


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Теги: Техно Новини Техно Штучний інтелект
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