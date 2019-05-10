Шукали понад 20 років: штучний інтелект допоміг затримати злочинця в Китаї

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Штучний інтелект допоміг затримати злочинця в Китаї
Штучний інтелект допоміг затримати злочинця в Китаї / unsplash

Штучний інтелект використовують в багатьох сферах життя: зокрема, в Китаї технологія застосовується для оплати покупок, відслідковування емоцій школярів та пошуку злочинців. З останнім завданням ШІ впорався на відмінно: технологія розпізнавання обличь допомогла поліції спіймати злочинця.

Деталі затримання. Як повідомляє Gizmochina, розроблена китайською компанією DeepGlint Technology система розпізнавання осіб на базі штучного інтелекту допомогла місцевій поліції зловити злочинця, який переховувався протягом довгих 20 років.

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Подробиці затримання та скоєний ним злочин не уточнюються. Однак представники DeepGlint Technology розповіли, що за допомогою їх технології вже було затримано близько 100 підозрюваних.

Як працює штучний інтелект DeepGlint? За словами співробітників DeepGlint Technology, система заснована на структурі людського ока і здатна через камери розрізняти людей і транспортні засоби на відстані до 50 метрів. При виявленні підозрілих дій правоохоронні органи одразу отримують повідомлення і негайно реагують відповідним чином.

Як працює штучний інтелект DeepGlint – дивіться відео

 

Для чого ще використовують ШІ в Китаї? Крім пошуку злочинців системи розпізнавання осіб активно використовуються в Китаї для стеження за поведінкою громадян з метою виявлення порушень правил. Все це є частиною єдиної системи соціального рейтингу, покликаної створити ідеальне суспільство.

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Теги: Новини Техно Техно Штучний інтелект Поліція Китай
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