Швейцарці представили розкішний годинник, який можна купити тільки за біткойни

Швейцарська компанія Hublot представила нову версію розкішного годинника Meca-10 P2P з лінійки Big Ban. Цікаво, що придбати його можна, лише заплативши біткойнами.

Про це пише Engadget.

Випуск Meca-10 P2P приурочили до ювілею криптовалюти Bitcoin.

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Відомо, що кожен екземпляр годинника отримає унікальне гравіювання, що містить номер транзакції, яку використовували для оплати замовлення саме цього примірника.

Якщо перевести у іншу валюту, то годинник можна придбати за 25 тисяч доларів або 700 тисяч гривень.

Крім того, годинники вийдуть обмеженим тиражем – всього 210 екземплярів. Тут теж є символізм, який натякає на глобальний ліміт на кількість криптомонет Bitcoin в обігу – 21 мільйон.

У компанії повідомляють, що вже отримали замовлення на усі моделі.

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