Швидкість 5G порівняли із швидкісним потягом

Технології 5G обіцяють неймовірну швидкість інтернету та мінімальні затримки. Один із японських операторів вирішив довести переваги мереж нового покоління та влаштував доволі незвичну "гонку".

В експерименті взяли участь сигнал на частоті 28 Ггц та швидкісний поїзд, повідомляє 4PDA.

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Суть експерименту. Найбільший японський оператор зв'язку NTT DOCOMO встановив мобільний термінал в пасажирському експресі Сінкансен N700S, а три базові станції розташував вздовж залізничної магістралі Токайдо-Сінкансен.

Усі передавачі були оснащені передовими технологіями формування та відстеження променя, за допомогою яких до складу передавали відео з роздільною здатністю 8K, а назад транслювали зображення в 4K з зовнішніх камер на поїзді.

Результати. Експеримент підтвердив, що 5G-зв'язок здатний підтримувати передачу даних на швидкості, що перевищує 1 Гбіт / c.

Представники NTT DOCOMO відзначили, що протягом усього відрізка поїзд рухався зі швидкістю 283 км / год, що ніяк не вплинуло на стабільність з'єднання.

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