Siemens збудує "розумне місто" в Берліні: деталі

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Siemens збудує "розумне місто"
Siemens збудує "розумне місто" / citylab.com

Німецька компанія Siemens вирішила збудувати "розумне місто". На проект вже виділили 600 мільйонів євро. Будівництво відбудеться на ділянці в 70 гектарів на околицях Берліна.

Як передає CityLab, таким чином концерт вирішив втілити в життя проєкт щодо повторного використання свого старого корпоративного кампуса 1897 року. Цей район розміщений на перетині двох великих доріг в покинутій північній околиці Берліна.

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До Другої світової війни там було житло для працівників заводів Siemens. Але після поділу Берліна концерн переїхав до Мюнхена, а цей район почав занепадати.

Siemens збудує «розумне місто»:

Візуалізація міста  Siemens  на початку 20 століття 

Як виглядатиме "розумне місто" Siemens? Проєкт передбачає будівництво кампусу, в якому мають розмістити нові виробничі бази Siemens, інноваційні хаби, центри для стартапів тощо. Будівництво планують почати наприкінці 2021 року.

Тут буде побудовано близько 3000 квартир, дитячі садки, школи, парки, ресторани, готелі, магазини. Також компанія планує відновити занедбану залізничну гілку.

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Теги: Техно Новини Техно Штучний інтелект Siemens
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