Siemens збудує "розумне місто" в Берліні: деталі

Німецька компанія Siemens вирішила збудувати "розумне місто". На проект вже виділили 600 мільйонів євро. Будівництво відбудеться на ділянці в 70 гектарів на околицях Берліна.

Як передає CityLab, таким чином концерт вирішив втілити в життя проєкт щодо повторного використання свого старого корпоративного кампуса 1897 року. Цей район розміщений на перетині двох великих доріг в покинутій північній околиці Берліна.

Цікаво: Виробник автомобілів Mercedes припиняє розробку традиційних двигунів: що про це відомо

До Другої світової війни там було житло для працівників заводів Siemens. Але після поділу Берліна концерн переїхав до Мюнхена, а цей район почав занепадати.

Візуалізація міста Siemens на початку 20 століття

Як виглядатиме "розумне місто" Siemens? Проєкт передбачає будівництво кампусу, в якому мають розмістити нові виробничі бази Siemens, інноваційні хаби, центри для стартапів тощо. Будівництво планують почати наприкінці 2021 року.

Тут буде побудовано близько 3000 квартир, дитячі садки, школи, парки, ресторани, готелі, магазини. Також компанія планує відновити занедбану залізничну гілку.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно