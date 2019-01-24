Сильний вітер пошкодив прототип ракети Ілона Маска

569 Читать новость на русском
Вітер пошкодив прототип ракети Starship
Вітер пошкодив прототип ракети Starship / Фото з соцмереж

22 січня сильний вітер перекинув прототип ракети Starship, який компанія SpaceX випробовує на полігоні в штаті Техас. Інформацію підтвердив CEO компанії Ілон Маск.

За даними Маска, швидкість вітру тоді сягала 80 км/год. Він був такої швидкості не витримали блоки кріплення, які утримували Starship.

Читайте також:  Blue Origin успішно запустила свою ракету New Shepard: відео

При цьому постраждав лише обтічник ракети – він отримав пошкодження, а секція з двигунами і паливним баком в безпеці.

Як повідомив Маск, на ремонт корабля піде кілька тижнів.

Що таке Starship Hopper? Це ракета, що складається із 3 двигунів типу Raptor і буде підніматися на висоту до декількох кілометрів, повертаючись назад. За планами Space X, нова ракета буде здійснювати доставку людей на Місяць, Марс та інші локації Сонячної системи.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно SpaceX Ілон Маск Стихійні лиха Космос
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Vivo представила смартфон середнього рівня Y89: характеристики і ціна
22 січня 14:01 Vivo представила смартфон середнього рівня Y89: характеристики і ціна
266
#10yearschallenge: як виглядали популярні моделі смартфонів у 2009 році
21 січня 21:04 #10yearschallenge: як виглядали популярні моделі смартфонів у 2009 році
1844
Місячне затемнення 21 січня 2019: яскраві фото та відео незвичного явища
21 січня 13:00 Місячне затемнення 21 січня 2019: яскраві фото та відео незвичного явища
5445
Рецепт успіху Lenovo в Україні: відверте інтерв'ю з гендиректором компанії
19 січня 20:02 Рецепт успіху Lenovo в Україні: відверте інтерв'ю з гендиректором компанії
Анастасія Можаровська 814
Яким ноутбуком користується гендиректор Lenovo в Україні: ексклюзивне інтерв'ю
19 січня 18:06 Яким ноутбуком користується гендиректор Lenovo в Україні: ексклюзивне інтерв'ю
Анастасія Можаровська 2002
Що робитиме Росія у 2019 році та як їй протистояти: інтерв’ю із кіберфахівцем
19 січня 16:01 Що робитиме Росія у 2019 році та як їй протистояти: інтерв’ю із кіберфахівцем
Євгенія Мазур 1620
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук