Сильний вітер пошкодив прототип ракети Ілона Маска

22 січня сильний вітер перекинув прототип ракети Starship, який компанія SpaceX випробовує на полігоні в штаті Техас. Інформацію підтвердив CEO компанії Ілон Маск.

За даними Маска, швидкість вітру тоді сягала 80 км/год. Він був такої швидкості не витримали блоки кріплення, які утримували Starship.

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При цьому постраждав лише обтічник ракети – він отримав пошкодження, а секція з двигунами і паливним баком в безпеці.

Whoops. Starship Hopper nosecone has been blown over in high winds.



NSF's BocaChicaGal https://t.co/liIk970sm5 pic.twitter.com/6rgGtZmAE2 — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) 23 січня 2019 р.

Як повідомив Маск, на ремонт корабля піде кілька тижнів.

I just heard. 50 mph winds broke the mooring blocks late last night & fairing was blown over. Will take a few weeks to repair. — Elon Musk (@elonmusk) 23 січня 2019 р.

Що таке Starship Hopper? Це ракета, що складається із 3 двигунів типу Raptor і буде підніматися на висоту до декількох кілометрів, повертаючись назад. За планами Space X, нова ракета буде здійснювати доставку людей на Місяць, Марс та інші локації Сонячної системи.

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