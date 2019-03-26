Системні вимоги до гри Assassin's Creed III Remastered опублікували в мережі

Студія Ubisoft опублікувала системні вимоги до гри Assassin's Creed III Remastered. Відзначимо, реліз проекту запланували на 29 березня для PC, Xbox One та PlayStation 4.

Як зазначає Overclockers, "ремастер" принесе з собою істотну переробку графіки і безліч поліпшень ігрового процесу, перевершивши оригінальну версію для PS3 і Xbox 360.

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Примітно, що компанія-розробник виділяє в першу чергу процесорні і графічні рішення AMD в якості рекомендованих комплектуючих для запуску своєї гри. Мабуть, це викликано довгостроковим контрактом між Ubisoft і AMD.



Системні вимоги до гри Assassin's Creed III Remastered

Відзначимо присутність в системних вимогах "нев'янучої класики" у вигляді шести- і восьмиядерних процесорів AMD FX на архітектурі Bulldozer.

Трейлер гри Assassin's Creed III Remastered – дивіться відео

Що стосується графічної частини, то для гри на високих налаштуваннях з роздільною здатністю 1080p знадобиться сучасна відеокарта середньої ланки з рівнем продуктивності NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290X.

Мінімальні системні вимоги (роздільна здатність 1080p, 30 fps, низькі налаштування): Операційна система: Windows 7 / 8.1 / 10 (64-біт)

Процесор: AMD FX-6350 / Intel Core i5-2400

Відеокарта: AMD Radeon R9 270X / NVIDIA GeForce GTX 660

Оперативна пам'ять: 8 ГБ Рекомендовані системні вимоги (роздільна здатність 1080p, 60 fps, високі налаштування): Операційна система: Windows 7 / 8.1 / 10 (64-біт)

Процесор: AMD FX-8350 / Intel Core i7-3770K

Відеокарта: AMD Radeon R9 290X / NVIDIA GeForce GTX 970

Оперативна пам'ять: 8 ГБ

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