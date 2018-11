Системні вимоги до гри Just Cause 4 опублікували в мережі

Як правило, розробники публікують системні вимоги до своїх ігор за місяць до релізу. Тому Avalanche Studios вже поділилася конфігураціями пригодницького екшену Just Cause 4.

Системні вимоги опублікували на офіційній сторінці проекту в Steam.

Відзначимо, Just Cause 4 створюється на абсолютно новому движку Apex. Дія гри розгорнеться в вигаданому регіоні Соліс в Південній Америці. Автори обіцяють більш вражаючу руйнування об'єктів і природні катаклізми (торнадо та інші).

Користувачі зможуть відточити навички беззмінного Ріко Родрігеза в джунглях, пустелі і засніжених гірських масивах. В арсеналі головного героя, як і раніше є парашут, вінгсьют і гак-кішка.

Мінімальні системні вимоги Just Cause 4 Операційна система Windows 7 SP1 (64-біт)

Windows 7 SP1 (64-біт) Процесор Intel Core i5-6600K / AMD FX-8350

Intel Core i5-6600K / AMD FX-8350 Відеокарта GeForce GTX 760 (2 ГБ) / Radeon R9 270 (2 ГБ)

GeForce GTX 760 (2 ГБ) / Radeon R9 270 (2 ГБ) Оперативна пам'ять 8 ГБ

8 ГБ Версія DirectX 11

11 Вільне місце на жорсткому диску59 ГБ

Рекомендовані системні вимоги Just Cause 4 Операційна система Windows 10 (64-біт)

Windows 10 (64-біт) Процесор Intel Core i7-4770 (3,4 ГГц) / AMD Ryzen 5 1600 (3,2 ГГц)

Intel Core i7-4770 (3,4 ГГц) / AMD Ryzen 5 1600 (3,2 ГГц) Відеокарта GeForce GTX 1070 (8 ГБ) / Radeon Vega 56 (8 ГБ)

GeForce GTX 1070 (8 ГБ) / Radeon Vega 56 (8 ГБ) Оперативна пам'ять 16 ГБ

16 ГБ Версія DirectX 11

11 Вільне місце на жорсткому диску59 ГБ

Системні вимоги для роздільної здатності 4К Операційна система Windows 10 (64-біт)

Windows 10 (64-біт) Процесор Intel Core i7-7700 (3,6 ГГц) или AMD Ryzen 5 1600X (3,6 ГГц)

Intel Core i7-7700 (3,6 ГГц) или AMD Ryzen 5 1600X (3,6 ГГц) Відеокарта GeForce GTX 1080 Ti

GeForce GTX 1080 Ti Оперативна пам'ять 8 ГБ

8 ГБ Версія DirectX 11

11 Вільне місце на жорсткому диску50 ГБ

До слова, гра Just Cause 4 надійде в продаж 4 грудня і буде доступна на PC, PlayStation 4 та Xbox One.

Трейлер Just Cause 4 – дивіться відео

