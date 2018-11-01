Системні вимоги до гри Just Cause 4 опублікували в мережі
Як правило, розробники публікують системні вимоги до своїх ігор за місяць до релізу. Тому Avalanche Studios вже поділилася конфігураціями пригодницького екшену Just Cause 4.
Системні вимоги опублікували на офіційній сторінці проекту в Steam.
Читайте також: Фінальні системні вимоги до гри Battlefield V опублікували в мережі
Відзначимо, Just Cause 4 створюється на абсолютно новому движку Apex. Дія гри розгорнеться в вигаданому регіоні Соліс в Південній Америці. Автори обіцяють більш вражаючу руйнування об'єктів і природні катаклізми (торнадо та інші).
Користувачі зможуть відточити навички беззмінного Ріко Родрігеза в джунглях, пустелі і засніжених гірських масивах. В арсеналі головного героя, як і раніше є парашут, вінгсьют і гак-кішка.
Мінімальні системні вимоги Just Cause 4
- Операційна системаWindows 7 SP1 (64-біт)
- ПроцесорIntel Core i5-6600K / AMD FX-8350
- ВідеокартаGeForce GTX 760 (2 ГБ) / Radeon R9 270 (2 ГБ)
- Оперативна пам'ять8 ГБ
- Версія DirectX11
- Вільне місце на жорсткому диску59 ГБ
Рекомендовані системні вимоги Just Cause 4
- Операційна системаWindows 10 (64-біт)
- ПроцесорIntel Core i7-4770 (3,4 ГГц) / AMD Ryzen 5 1600 (3,2 ГГц)
- ВідеокартаGeForce GTX 1070 (8 ГБ) / Radeon Vega 56 (8 ГБ)
- Оперативна пам'ять16 ГБ
- Версія DirectX11
- Вільне місце на жорсткому диску59 ГБ
Системні вимоги для роздільної здатності 4К
- Операційна системаWindows 10 (64-біт)
- ПроцесорIntel Core i7-7700 (3,6 ГГц) или AMD Ryzen 5 1600X (3,6 ГГц)
- ВідеокартаGeForce GTX 1080 Ti
- Оперативна пам'ять8 ГБ
- Версія DirectX11
- Вільне місце на жорсткому диску50 ГБ
До слова, гра Just Cause 4 надійде в продаж 4 грудня і буде доступна на PC, PlayStation 4 та Xbox One.
Трейлер Just Cause 4 – дивіться відео
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно