Системні вимоги гри Anthem опублікували в мережі
Вже в лютому відбудеться реліз рольового екшена Anthem. З цього приводу компанії Electronic Arts та BioWare вирішили опублікувати офіційні системні вимоги до гри.
Про це повідомляє DSOGaming.
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Anthem – це нова постапокаліптична фантастична гра від BioWare. У світі, покинутому ще при створенні, людство бореться за виживання в диких умовах, що таять в собі безліч небезпек. Проте фрілансери, фракція пілотів неймовірних екзокостюмів "Джавелін", прагнуть схилити чашу терезів на користь людей.
Мінімальні системні вимоги Anthem:
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Операційна система: 64-розрядна Windows 10;
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Процесор: Intel Core i5-3570 / AMD FX-6350;
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Оперативная пам'ять: 8 ГБ;
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Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 (2 ГБ) / AMD Radeon HD 7970 / R9 280X (3 ГБ);
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Версія DirectX: 11;
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Вільне місце на жорсткому диску: 50 ГБ.
Рекомендовані системні вимоги Anthem:
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Операційна система: 64-розрядна Windows 10;
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Процесор: Intel Core i7-4790 (3,6 ГГц) / AMD Ryzen 3 1300X (3,5 ГГц);
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Оперативная пам'ять: 16 ГБ;
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Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 / RTX 2060 або AMD Radeon RX 480 (4 ГБ);
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Версія DirectX: 11;
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Вільне місце на жорсткому диску: 50 ГБ.
Окрім того, в рамках прес-конференції NVIDIA на CES 2019 розробники Anthem підтвердили, що гра буде частково підтримувати технологію трасування променів – власники RTX-відеокарт зможуть включити технологію інтелектуального повноекранного згладжування Deep Learning Super Sampling (DLSS), яка повинна суттєво покращити якість картинки при відносно невисоких витратах ресурсів.
Трейлер гри Anthem – дивіться відео
Прем'єра Anthem запланована на 22 лютого на PC, Xbox One і PlayStation 4. В кінці січня і на початку лютого вийдуть дві демоверсії – перша для попереднього замовлення, а друга для всіх користувачів.
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