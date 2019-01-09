Системні вимоги гри Anthem опублікували в мережі

Вже в лютому відбудеться реліз рольового екшена Anthem. З цього приводу компанії Electronic Arts та BioWare вирішили опублікувати офіційні системні вимоги до гри.

Про це повідомляє DSOGaming.

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Anthem – це нова постапокаліптична фантастична гра від BioWare. У світі, покинутому ще при створенні, людство бореться за виживання в диких умовах, що таять в собі безліч небезпек. Проте фрілансери, фракція пілотів неймовірних екзокостюмів "Джавелін", прагнуть схилити чашу терезів на користь людей.

Мінімальні системні вимоги Anthem:

Операційна система: 64-розрядна Windows 10;

Процесор: Intel Core i5-3570 / AMD FX-6350;

Оперативная пам'ять: 8 ГБ;

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 (2 ГБ) / AMD Radeon HD 7970 / R9 280X (3 ГБ);

Версія DirectX: 11;

Вільне місце на жорсткому диску: 50 ГБ.

Рекомендовані системні вимоги Anthem:

Операційна система: 64-розрядна Windows 10;

Процесор: Intel Core i7-4790 (3,6 ГГц) / AMD Ryzen 3 1300X (3,5 ГГц);

Оперативная пам'ять: 16 ГБ;

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 / RTX 2060 або AMD Radeon RX 480 (4 ГБ);

Версія DirectX: 11;

Вільне місце на жорсткому диску: 50 ГБ.

Окрім того, в рамках прес-конференції NVIDIA на CES 2019 розробники Anthem підтвердили, що гра буде частково підтримувати технологію трасування променів – власники RTX-відеокарт зможуть включити технологію інтелектуального повноекранного згладжування Deep Learning Super Sampling (DLSS), яка повинна суттєво покращити якість картинки при відносно невисоких витратах ресурсів.

Трейлер гри Anthem – дивіться відео

Прем'єра Anthem запланована на 22 лютого на PC, Xbox One і PlayStation 4. В кінці січня і на початку лютого вийдуть дві демоверсії – перша для попереднього замовлення, а друга для всіх користувачів.

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