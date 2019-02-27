Системні вимоги гри Dead or Alive 6 опублікували в мережі
Вихід гри Dead or Alive 6 відбудеться вже за кілька днів, тому розробники опублікували системні вимоги до гри. Щоправда інформації стосовно процесорів та відеокарт від AMD на офіційній сторінці проекту в Steam немає.
Особливості гри. Dead or Alive 6 – це відеогра в жанрі файтинг, яку розробляє студія Team Ninja і видає компанія Koei Tecmo. Проект створюється на новому графічному движку, який дає змогу істотно збільшити деталізацію.
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Dead or Alive 6 запропонує більше 20 унікальних бійців, нові системи комбо і спеціальних ударів, що отримали назву Fatal Rush і Break Gauge.
Мінімальні системні вимоги Dead or Alive 6
- Операційна системаWindows 10 (64-біт)
- ПроцесорIntel Core i5-4690
- Відеокарта NVIDIA GeForce GTX 770
- Оперативна пам'ять8 ГБ
- Версія DirectX11
- Вільне місце на жорсткому диску50 ГБ
Рекомендовані системні вимоги Dead or Alive 6
- Операційна системаWindows 10 (64-біт)
- ПроцесорIntel Core i7-8700
- Відеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060
- Оперативна пам'ять16 ГБ
- Версія DirectX11
- Вільне місце на жорсткому диску50 ГБ
Дата виходу. Відзначимо, реліз Dead or Alive 6 відбудеться вже в цю п'ятницю – 1 березня. Гра надійде в продаж на PC, PlayStation 4 і Xbox One.
Трейлер гри Dead or Alive 6 – дивіться відео
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