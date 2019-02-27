Системні вимоги гри Dead or Alive 6 опублікували в мережі

Вихід гри Dead or Alive 6 відбудеться вже за кілька днів, тому розробники опублікували системні вимоги до гри. Щоправда інформації стосовно процесорів та відеокарт від AMD на офіційній сторінці проекту в Steam немає.

Особливості гри. Dead or Alive 6 – це відеогра в жанрі файтинг, яку розробляє студія Team Ninja і видає компанія Koei Tecmo. Проект створюється на новому графічному движку, який дає змогу істотно збільшити деталізацію. Читайте також: "Ця гра не для PC": відомий аналітик розповів про провал гри Anthem Dead or Alive 6 запропонує більше 20 унікальних бійців, нові системи комбо і спеціальних ударів, що отримали назву Fatal Rush і Break Gauge. Мінімальні системні вимоги Dead or Alive 6 Операційна система Windows 10 (64-біт)

Windows 10 (64-біт) Процесор Intel Core i5-4690

Intel Core i5-4690 Відеокарта NVIDIA GeForce GTX 770

NVIDIA GeForce GTX 770 Оперативна пам'ять 8 ГБ

8 ГБ Версія DirectX 11

11 Вільне місце на жорсткому диску50 ГБ Рекомендовані системні вимоги Dead or Alive 6 Операційна система Windows 10 (64-біт)

Windows 10 (64-біт) Процесор Intel Core i7-8700

Intel Core i7-8700 Відеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060

NVIDIA GeForce GTX 1060 Оперативна пам'ять 16 ГБ

16 ГБ Версія DirectX 11

11 Вільне місце на жорсткому диску50 ГБ Дата виходу. Відзначимо, реліз Dead or Alive 6 відбудеться вже в цю п'ятницю – 1 березня. Гра надійде в продаж на PC, PlayStation 4 і Xbox One. Трейлер гри Dead or Alive 6 – дивіться відео Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно