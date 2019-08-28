Системні вимоги гри Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint від Ubisoft з'явились в мережі

Нова гра студії Ubisoft у всесвіті Tom Clancy's отримала системні вимоги. Аби зіграти в Breakpoint, геймерам доведеться мати доволі потужний PC, адже гра доволі вимоглива до процесора.

Дата виходу. Як повідомляє DSOGaming, прем'єра Breakpoint відбудеться 4 жовтня на PC, PlayStation 4 і Xbox One. Закритий бета-тест почнеться вже 5 вересня.

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Мінімальні системні вимоги:

Процесор: AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i5 4460.

Відеокарта: AMD Radeon R9 280X или NVIDIA GeForce GTX 960.

Оперативна пам'ять: 8 ГБ.

Рекомендовані системні вимоги:

Процесор: AMD Ryzen 5 1600 или Intel Core i7 6700K.

Відеокарта: AMD Radeon RX 480 или NVIDIA Geforce GTX 1060.

Оперативна пам'ять: 8 ГБ.

Для гри на ультраграфіці:

Процесор: AMD Ryzen 5 1600 или Intel Core i7 6700K.

Відеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT или NVIDIA GeForce GTX 1080.

Оперативна пам'ять: 8 ГБ.

Трейлер гри Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint – дивіться відео

Інші особливості. Крім того, гра Ghost Recon Breakpoint підтримує технологію AMD FidelityFX – особливий динамічний фільтр підвищення різкості. FidelityFX забезпечує помітне поліпшення якості картинки, протидіючи пом'якшенню контурів.

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