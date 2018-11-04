Скафандр Армстронга, який побував на Місяці, продали за 88 тисяч доларів

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Скафандр Армстронга, який побував на Місяці, продали за 88 тисяч доларів
Скафандр Армстронга, який побував на Місяці, продали за 88 тисяч доларів / earth-chronicles.ru

1 листопада у США виставили на аукціон скафандр Ніла Армстронга – першого землянина, який побував на Місяці. У перший день його продали за 88 мільйонів доларів.

З-під молотка підуть ще понад три тисячі речей астронавта. Серед них і особисті записи, бойскаутський кашкет, а також прапор, який Армстронг взяв з собою у політ. Всі ці речі передали на продаж його сини. 

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Аукціон стартував 1 листопада у Далласі та ще триває. У перший день продали дві речі – скафандр і прапор Армстронга. Виручили за них 130 тисяч доларів. У травні і листопаді наступного року заплановано ще два тури аукціонних продажів речей астронавта.

Зазначимо, що американці запустили місію на Місяць 16 липня 1969 року. За чотири доби астронавти висадилися на супутнику Землі. Ніл Армстронг провів на поверхні Місяця 2 години. 24 липня астронавти успішно повернулися на Землю.

Теги: Космос Новини США Аукціон
Джерело: 24 канал
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