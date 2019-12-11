"Російський Крим" від Apple, конфлікт Huawei та США – техноскандали 2019 року

У світі мільярди користувачів є власниками смартфонів від Apple, Huawei чи Xiaomi. А отже – всі ці "юзери" пильно спостерігають за діяльністю компаній. У які скандали вони потрапляли у 2019 році, читайте у підсумковому матеріалі наших журналістів.

Попри чималу кількість новацій та релізів нових смартфонів, світові техномонстри частенько потрапляють у осередок скандалів. Розпочнемо із свіжого – від Apple.

Деталі скандалу знайдете тут: Крим – не "спірна територія": Литва відповіла Apple

"Російський" Крим – так каже Apple

Компанія Apple почала відображати анексований Крим і Севастополь, як російську територію на картах та в додатку про погоду, якщо переглядати їх з Росії. Проте Apple не показує приналежність Криму до будь-якої країни, якщо переглядати додатки за межами Росії.

Користувачі мережі майже одразу обурились на такі дії – влаштували флешмоб на підтримку України. Посольство України в США звернулося до керівництва Apple та Державного департаменту США щодо інциденту. США та ЄС не визнали російської анексії Криму та вважають півострів територією України.

Також варто зазначити, що доволі часто купертинівці "крадуть" інформацію з облікових сторінок користувачів та підглядають за юзерами. Цього в компанії навіть не приховують. Проте щоразу перепрошують та виправляють недоліки.

Було і таке: Apple не приховує, що "таємно" шпигує за користувачами

Блокада Huawei Дональдом Трампом

2019 був нелегким не лише для компанії з Купертино – Huawei оговтується від блокади з боку США. А все тому, що президент США Дональд Трамп підписав указ про заборону використання обладнання Huawei на території країни.

Сміх і гріх: Скандал із Huawei: найсмішніші меми з мережі

Компанію запідозрили в шпигунстві та зборі конфіденційної інформації. Згодом ситуація лише набирала обертів – Huawei не могла співпрацювати з Google, зокрема щодо роботи із операційною системою Android.

Проте на саміті Великої двадцятки в Осаці Дональд Трамп заявив про крок назустріч Китаю в торговельній війні двох країн. За словами американського президента, США знову дозволять китайському концерну Huawei купувати американську продукцію. І хоч більшість обмежень були зняті, та корпорація досі може користуватися лише відкритим кодом Android, а це означає, що деякі додатки для нових смартфонів Huawei недоступні.

До речі, корпорація активно працює над створенням власної операційної системи. Вона має назву HarmonyOS. За даними деяких ЗМІ, смартфони Huawei перейдуть на нову операційку вже у 2020 році. Китайська корпорація поки не підтвердила ці чутки.

Xiaomi нас обманює?

Деякі ресурси стверджують, що китайська корпорація Xiaomi систематично завищувала рейтинг камер в своїх пристроях. Була навіть інформація, що виробник буквально зламував системи оцінювання DxOMark. Компанія на ці звинувачення поки ніяк не реагує.

А було і таке: Смартфон від Xiaomi вибухнув біля користувача

При цьому ЗМІ стверджують, що результати тестування на DxOMark, були вдвічі і навіть втричі завищеними, тоді як камера насправді в цих смартфонах була гіршої якості. Наскільки правдивими є ці звинувачення – невідомо. Додамо лише, що в Україні смартфони Xiaomi мають великий попит. Користувачі схвально відгукуються і про співвідношення ціна/якість, і про роботу камер.

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