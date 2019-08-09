Скандал із Amazon: пристрої компанії збирають школярі в нелюдських умовах

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Amazon потрапив у скандал
Amazon потрапив у скандал / unsplash.com

Один із найбільших у світі інтернет-магазинів Amazon потрапив у гуч6ний скандал. Пристрої компанії, начебто, збирають китайські школярі та студенти. Вони змушені працювати вночі, при цьому вони не отримують за ще гроші – все відбувається під виглядом стажування.

Про це пише видання The Guardian.

Журналісти провели інтерв’ю та отримали дані з документів компані Foxconn, яка займається складанням пристроїв для Amazon.

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Вони дізнались, що багато дітей були змушені працювати ночами і понаднормово і з серйозним порушенням трудового законодавства Китаю.

Як це відбувається. Підлітків набирають в школах і технічних коледжах та видають цю роботу за стажування. При цьому вчителі отримають спеціальні виплати за залучення юних працівників. Вчителів також просять заохочувати учнів, які відмовляються від співпраці.

Китайські підлітки збирають електронні книги Kindle і пристрої з підтримкою голосового асистента Alexa, такі як розумна колонка Echo Dot.

Що кажуть в Amazon. Представник компанії вже заявив, що Amazon не потерпить порушень кодексу поведінки своїх постачальників. Також він додав, що компанія регулярно проводить оцінку їхньої діяльності, залучаючи для цього незалежних аудиторів. Amazon почала розслідування цієї ситуації і обговорюють ї з Foxconn.

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Теги: Новини Техно Техно IT-бізнес Китай Amazon
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