Скандал із Huawei: в білому домі вже хочуть відтермінувати санкції

Після того, як китайський виробник Huawei потрапив у санкційний список США, багато інших виробників заявили про небезпеку такого рішення для американського бізнесу. Зокрема, керівники Google, начебто, підштовхували американських чиновників змінити позицію щодо Huawei.

Схоже, ці заклики були почуті. Як інформує український "Інтерфакс", виконуючий обов'язки директора адміністративно-бюджетного управління Білого дому Рассел Воут виступає з ініціативою відтермінувати введення санкцій проти Нuawei.

Усі деталі в одній новині: Скандал з Huawei – найважливіші події

Як пояснює чиновник, виникає чимало труднощів, які ці обмеження створюють для американських компаній, які використовують технології китайського телекомунікаційного гіганта. Так, Воут надіслав листа до віце-президента Майка Пенса та дев'яти конгресменів.

Що пропонує чиновник? У листі він закликає відкласти застосування до Huawei частин закону про національну оборону, де заборонено американським компаніям вести бізнес з китайськими виробниками або з підрядниками, які використовують їхню продукцію.

Що відомо про скандал із Huawei?Міністерство торгівлі США внесло компанію до "чорного списку" та заборонило діяльність на території країни. Низка американських компаній, серед яких техногіганти Google, ARM, Intel, Qualcomm, Microsoft та інші, заявили про призупинення співпраці із китайським виробником.



Виробнику дали 90-денне відтермінування, яке закінчується 19 серпня. Після цього компанії загрожує повна заборона на ведення бізнесу в США.

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