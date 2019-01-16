Скандал із "підгляданням" в українському офісі Ring: що про це відомо

Американську компанію Ring запідозрили в тому, що співробітники її українського офісу підглядали відео з камер, встановлених в квартирах їх клієнтів. Так вважають у виданні The Intercept. Редакція MC Today розповідає, що про це відомо.

IT-компанія Ring, яка розробляє "розумні" дверні дзвінки, опинилася в епіцентрі скандалу. Її звинувачують в порушенні конфіденційності. Нібито співробітники київського офісу, які розробляють продукти в області машинного зору, комп'ютерного навчання і штучного інтелекту, заради розваги переглядали і коментували відео з камер клієнтів. Про це повідомив портал The Intercept.

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За інформацією видання, команда Ring, що спеціалізується на дослідженнях і розробках в Україні, отримала повний доступ до хмари даних, де зберігаються відео клієнтів Ring. Так, наприклад, співробітники сервісу вручну відзначають людей і автомобілі, які потрапляють в поле зору камери. Це потрібно для навчання штучного інтелекту.

Відео можна легко завантажити і опублікувати, тому що вони не зашифровані. До того ж кожен відеофрагмент закріплений через базу даних за конкретним клієнтом, що дозволяє точно встановити приналежність відео.

Відео файлу не шифрувалися, тому що керівництво Ring "відчувало, що шифрування зробить компанію менш цінною" через витрати на його впровадження і втратить можливість отримати дохід внаслідок обмеженого доступу до файлів.

The Intercept вважає, що в штаті Ring знайшлися співробітники, які використовували контент не в робочих, а в розважальних цілях. Вони пересилали один одному запису з внутрішніх і зовнішніх камер, де було видно поцілунки, вогнестріл або випадки крадіжки в приміщеннях клієнтів.

Після того як Amazon купив Ring за 1 мільярд доларів, доступ до файлів був обмежений, але співробітники знайшли спосіб обійти заборони. Один з колишніх українських співробітників Ring розповів, що при бажанні компанія може отримати доступ до системи з будь-якого пристрою.



Чи справді стався витік інформації залишається під питанням

У той же час в компанії запевнили, що серйозно відносяться до конфіденційності та захисту інформації від протиправних вторгнень. І співробітники переглядають тільки відеофрагменти, які публікуються спільнотою "Сусіди" через спеціальний додаток. Мовляв, клієнти сервісу самі дають на це письмову згоду.

Ми вирішили з'ясувати, що загрожує компанії в разі, якщо факт поширення особистих даних підтвердиться.

Редакція MC Today попросила Ring роз'яснити ситуацію, але в компанії пояснили, що не можуть коментувати питання без узгодження з американським офісом.

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