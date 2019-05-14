Скандал із WhatsApp: хакери встановлювали програми-шпигуни через месенджер

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Користувачі WhatsApp постраждали від дії хакерів
Користувачі WhatsApp постраждали від дії хакерів / unsplash.com

Популярний месенджер WhatsApp опинився у центрі скандалу. Через уразливість хакери встановлювали на смартфони користувачів програми-шпигуни. При чому постраждали як власники Android, так і IOS.

Як пише видання Financial Times, хакери дзвонили користувачам і таким чином встановлювали шкідливе програмне забезпечення. При цьому жертва могла навіть не відповідати на дзвінок – шпигунська програма встановлювалась у будь-якому випадку, передає український "Інтерфакс".

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Згодом, інформація про вхідний дзвінок часто пропадала зі списку вхідних викликів. Тож користувачі навіть не здогадувались, що за ними стежать.

Що робить шпигунська програма? Хакери встановлювали програму, яку розробила ізраїльська компанія NSO Group. Цей виробник створює програмне забезпечення для розвідувальних служб на Близькому Сході.

Один із продуктів компанії – програма Pegasus, яка може віддалено вмикати камеру і мікрофон на смартфоні, читати повідомлення і електронну пошту, а також збирати дані про розташування користувача.

via GIPHY

Цю програму створили для того, щоб влада могла боротися з тероризмом і злочинністю. Однак у руках зловмисників вона стала інструментом для викрадення даних про користувачів.

Що кажуть у WhatsApp? У компанії закликають користувачів встановити останнє оновлення програми, щоб уникнути витоку даних. Оновлення має захистити користувачів від уразливості.

Останнє оновлення, яке стосується відомої зараз уразливості, компанія випустила в понеділок (13 травня).

Що відомо про WhatsApp? Це один із найпопулярніших месенджерів у світі. Його використовують півтора мільярда користувачів. Скільки людей постраждали від дій хакерів – невідомо. Вона дає змогу пересилати текстові повідомлення, зображення, відео та аудіо. Одним із творців месенджера є український емігрант – Ян Кум. Та минулого року він покинув компанію.

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