Скандал на Південноукраїнській АЕС: працівники майнили криптовалюту

На Південноукраїнській АЕС працівники займались майнингом криптовалюти. За справу вже взялась СБУ, адже під час майнингу працівники випадково відкрили державну таємницю.

Як сказано на сайті Центрального районного суду міста Миколаєва, посадові особи атомної електростанції в режимному приміщенні станції несанкціоновано розмістили комп’ютери з підключенням до мережі.

Цікаво: Мережа супермаркетів судиться з Tesla: звинувачують у грубій недбалості

Саме в результаті цього відбулось розголошення відомостей про захист станції, що є державною таємницею.

Під час обшуку СБУ вилучила шість відеокарт Radeon RX 470, два райзера, чотири блоки живлення, три системні блоки, свитч з блоком живлення, свитч без блоку живлення, материнську плату, жорсткий диск і інше обладнання, яке використовувалося для майнингу.

До речі, несанкціоновану техніку знайшли навіть в приміщеннях, що використовували для військової частини 3044, розташованої на території держпідприємства.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно