Скандал в Airbnb: орендарів звинувачують у шпигуванні за пожильцями

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Орендарів Airbnb звинувачують у шпигуванні за пожильцями
Орендарів Airbnb звинувачують у шпигуванні за пожильцями / tio.by

Користувачі сервісу для пошуку та оренди житла Airbnb скаржаться, що в орендованих помешканнях були заховані відеокамери. Так, користувач Джеффрі Бігхем знайшов камеру у своїй орендованій квартирі.

Як пише TJ, це вже не перший такий випадок.

Як розповів Бігхем, він виявив дві Wi-Fi-камери, які були увімкненими. В описі помешкання справді були вказана наявність камер, однак вони мали бути встановлені на вході до квартири, а не в середині.

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У Airbnb спочатку заявили, що порушення правил не було, але пізніше таки погодились повернути Джеффрі Бігхему гроші.

Раніше, у вересні минулого року користувачі знайшли камеру в електронному годиннику в орендованій квартирі. У Airbnb запропонували їм оплатити номер в іншому готелі. А в 2017 році користувачі знайшли 2 камери спостереження у детекторі диму, а також у ванній і спальні. Airbnb теж повернув кошти користувачам, а акаунт господаря видалили.

У правилах Airbnb сказано, що власники житла мають повідомляти орендарів про наявність відеокамер, навіть якщо вони будуть вимкненими.

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Теги: Техно IT-бізнес Скандал
Джерело: Техно
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