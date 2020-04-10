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Сканери відбитків пальців визнали найменш безпечним способом аутентифікації

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Ілюстративне фото / Unsplash

Сканер відбитків пальців – один з найпопулярніших способів біометричної аутентифікації у виробників і користувачів смартфонів. Але, за заявою компанії Talos Security Group (TSG), далеко не найбезпечніший – за результатами недавнього тестування експерти оцінили захист 80% пристроїв, представлених на ринку, як низький. Фахівцям вдалося обдурити більшість датчиків набагато легше, ніж очікувалося.

Представники Talos Security Group вивчили алгоритм роботи сканерів, встановлених в гаджетах Apple, Samsung, Microsoft та інших компаній і поділилися результатами, розповідає Gizchina.

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Небезпечний захист

Для спроби розблокування пристроїв використовувався підроблений відбиток пальців, за допомогою якого обійти захист вдалося в 80% випадків. Серед найбільш вразливих пристроїв виявилися Apple iPhone 8, MacBook Pro (2018) і Samsung Galaxy S10. У зв'язку з тим, що логіка роботи сенсора заснована на прогнозі зображення відбитка, в 90% випадків злом цих пристроїв виявився успішним.

Примітно, що на Samsung Galaxy A70 жоден з двадцяти підготовлених муляжів не спрацював. Втім, знайшовся у модуля й супутній недолік – смартфон зчитував відбитки набагато довше, ніж більшість учасників тестування.


Сканери відбитків пальців – менш надійний спосіб захисту / Unsplash @georgeprentzas

Вердикт фахівців Talos Security Group виявився невтішним – за їхніми словами, найпоширеніший тип аутентифікації не можна назвати безпечним. Як альтернативу вони порекомендували використовувати пін-код для розблокування дисплея: ймовірність його вгадування простим перебором значно нижча.

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Автор: Михайло Года
Теги: Кібербезпека Новини Техно Техно Смартфони
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