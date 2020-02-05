Скільки заробив Instagram на рекламі у 2019 році

Додаток для обміну фото та відео за 2019 рік приніс корпорації Facebook Inc (до складу якої він входить з 2012 року) понад 20 мільярдів доларів. Це значно вищий показник, ніж дохід YouTube.

Такі цифри надає видання Bloomberg, посилаючись на власні джерела. Загалом, прибуток від Instagram становив понад чверть загального прибутку компанії за 2019 рік.

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Чому Instagram такий цінний для Facebook

Як пише видання, Instagram стає все більш важливим для Facebook. Адже користувачі та рекламодавці все частіше віддають перевагу саме цій соцмережі.

Цікаво, що у корпорації Facebook ці дані відмовились коментувати. Корпорація не розголошує дохід для Instagram окремо у звітах про прибутки, говорячи загалом про "сімейство додатків".

Цікаво, що Facebook купив Instagram у 2012 році за 715 мільйонів доларів. На той час Instagram не мав чіткої стратегії щодо прибутку. Зараз додаток заробляє гроші за схемою Facebook: продаючи рекламу, що виглядає як звичайні публікації в основній стрічці, а також зникаючі публікації "історіях".

Порівняння

Нещодавно, компанія Alphabet, до якого входить корпорація Google, оприлюднила дані про доходи YouTube. Відомо, що цей сервіс приніс компанії 4,72 мільярда доларів за 4 квартал 2019 року і 15,15 мільярдів доларів за весь 2019 рік.

Прибуток YouTube понад шість разів перевершує прибутки стрімінгового сервісу проходження ігор Twitch, який належить Amazon. Тим часом Google від реклами заробив 134,811 мільярдів доларів за 2019 рік.

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