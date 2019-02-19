Скільки буде коштувати смартфон Xiaomi Mi 9: витік

129 Читать новость на русском
Один із прототипів Xiaomi Mi 9
Один із прототипів Xiaomi Mi 9 / akket.com

В мережі з’явилась вартість смартфона Xiaomi Mi 9, який мають представити вже 20 лютого. Як свідчить зображення, Mi 9 вийде в чотирьох варіантах.

Ціна Xiaomi Mi 9, що з’явилась в мережі

Читайте також: ​Найпотужніший смартфон: Xiaomi Mi 9 встановив неймовірний рекорд продуктивності

  1. Модель з 6 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам’яті оцінена у 3299 юанів (487 доларів або 13 600 гривень);
  2. Версія з 8 ГБ оперативної пам'яті + 128 ГБ вбудованої коштує 3499 юанів (517 доларів або 14 476);
  3. Версія з 8 ГБ оперативної пам'яті + 256 ГБ вбудованої – 3699 юанів (547 доларів, 15 300 гривень);
  4. Прозора версія з 8 ГБ оперативної пам'яті + 256 ГБ ПЗУ буде коштувати 4999 юанів (739 доларів, 20 700 гривень).

Скільки буде коштувати смартфон Xiaomi Mi 9

Скільки буде коштувати смартфон Xiaomi Mi 9

Щоправда, оприлюднені дані різняться від тих, що витекли в інтернеті раніше. Адже раніше виконавчий директор Xiaomi Лей Цзюнь заявляв, що прозора версія Xiaomi Mi 9 буде мати 12 ГБ оперативки.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Російська сторона зірвала судове засідання у справі Гриба, – батько політв'язня
сьогодні
1571
Теги: Xiaomi Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Google послабить свій контроль над Android-пристроями: деталі
17 лютого 20:04 Google послабить свій контроль над Android-пристроями: деталі
669
Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
13 лютого 19:02 Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
Блог Соцмережі 523
Таксисти в небі: незабаром нас чекає бум літаючого виду транспорту
12 лютого 16:02 Таксисти в небі: незабаром нас чекає бум літаючого виду транспорту
Борис Немировський 1067
Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетний смартфон, який приголомшує своєю автономністю
12 лютого 11:00 Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетний смартфон, який приголомшує своєю автономністю
3709
Тренди серед смартфонів: чим дивуватимуть компанії у 2019 році
10 лютого 20:03 Тренди серед смартфонів: чим дивуватимуть компанії у 2019 році
3649
Найкращі смартфони січня – рейтинг Техно 24
9 лютого 20:03 Найкращі смартфони січня – рейтинг Техно 24
2276
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук