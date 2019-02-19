Скільки буде коштувати смартфон Xiaomi Mi 9: витік

В мережі з’явилась вартість смартфона Xiaomi Mi 9, який мають представити вже 20 лютого. Як свідчить зображення, Mi 9 вийде в чотирьох варіантах.

Ціна Xiaomi Mi 9, що з’явилась в мережі

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Модель з 6 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам’яті оцінена у 3299 юанів (487 доларів або 13 600 гривень); Версія з 8 ГБ оперативної пам'яті + 128 ГБ вбудованої коштує 3499 юанів (517 доларів або 14 476); Версія з 8 ГБ оперативної пам'яті + 256 ГБ вбудованої – 3699 юанів (547 доларів, 15 300 гривень); Прозора версія з 8 ГБ оперативної пам'яті + 256 ГБ ПЗУ буде коштувати 4999 юанів (739 доларів, 20 700 гривень).

Скільки буде коштувати смартфон Xiaomi Mi 9

Щоправда, оприлюднені дані різняться від тих, що витекли в інтернеті раніше. Адже раніше виконавчий директор Xiaomi Лей Цзюнь заявляв, що прозора версія Xiaomi Mi 9 буде мати 12 ГБ оперативки.

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