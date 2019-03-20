Скільки бюджетник Honor 8A буде коштувати в Україні

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Honor 8A: ціна в Україні
Honor 8A: ціна в Україні

25 березня в Україні стартує продаж нового смартфона Honor 8A. Попри те. Девайс відносять до класу недорогих смартфонів. При цьому він отримав кілька цікавих функцій, зокрема підтримку NFC, функцію розблокування по обличчю та інші.

Як розповіли Техно 24 у прес-службі бренду, серед переваг Honor 8A – 6,09-дюймовий FullView екран, сканер відбитків пальців, а також динамік SmartPA, який забезпечує високу якість звуку.

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Селфі-камера захована у краплеподібному вирізі. Її роздільна здатність становить 8 Мп. Основна камера має роздільну здатність 13 Мп та діафрагму f/1,8.

Серцем пристрою є восьмиядерний процесор MTК 6765 серії P35.

З HONOR 8A ми представляємо функціональний і доступний смартфон, який відповідає способу життя цифрового покоління. Потужний звук та стильний дизайн – доказ того, що висока якість можлива й для доступних за ціною телефонів,

– заявив президент бренду HONOR Джордж Чжао.

Ціна питання. Honor 8A буде коштувати в Україні 3999 гривень. Він доступний у чорному, золотому та синьому кольорах. Останній з'явиться на ринку не раніше квітня. 

Honor 8A

Honor 8A можна купити у 4 кольорах 

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Теги: Новини Техно Техно Смартфони Huawei
Джерело: 24 Канал
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