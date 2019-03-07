Скільки бюджетний смартфон Meizu Note 9 буде коштувати в Україні

6 березня компанія Meizu офіційно презентувала свій новий бюджетний смартфон Note 9. Рекомендована вартість новинки стартувала від 208 доларів.

Тепер український ритейлер та офіційний постачальник Meizu в Україні, магазин "Цитрус" повідомив, що ціна на Note 9 на українському ринку стартує від 7 499 гривень. Саме стільки треба буде заплатити за версію із 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ вбудованого сховища.

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Така ж модель, але із 128 ГБ флеш пам’яті коштує на 500 гривень дорожче – 7 999 гривень.

Новинку можна буде купити у трьох кольорах: чорному, білому і синьому.

Meizu Note 9 доступний у 3 кольорах

Переваги новинки. Окрім ціни, можна назвати камери. Основна камера подвійна – з модулями на 48 і 2 Мп. Селфі можна робити за допомогою 20-мегапіксельної камери. Також можна відзначити і ємність батареї – 4 000 мАг.

Більш просунута версія Meizu Note 9 коштує 8 тисяч гривень

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Дисплей

Діагональ: 6,2 дюйма

Тип: IPS

Роздільна здатність: 2244 x 1080 пікселів

Тип: IPS Роздільна здатність: 2244 x 1080 пікселів Процесор Snapdragon 675

Snapdragon 675 Відеопроцесор Adreno 612

Пам'ять Оперативна: 4 ГБ

Вбудована: 64/128 ГБ

Оперативна: 4 ГБ Вбудована: 64/128 ГБ Камера Основна: 48 Мп + 5 Мп

​Фронтальна: 20 Мп

Основна: 48 Мп + 5 Мп ​Фронтальна: 20 Мп Акумулятор 4000 мАг

4000 мАг Операційна система Android 9.0 (Pie)

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