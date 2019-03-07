Скільки бюджетний смартфон Meizu Note 9 буде коштувати в Україні

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Meizu Note 9: ціна в Україні
Meizu Note 9: ціна в Україні / citrus.ua

6 березня компанія Meizu офіційно презентувала свій новий бюджетний смартфон Note 9. Рекомендована вартість новинки стартувала від 208 доларів.

Тепер український ритейлер та офіційний постачальник Meizu в Україні, магазин "Цитрус" повідомив, що ціна на Note 9 на українському ринку стартує від 7 499 гривень. Саме стільки треба буде заплатити за версію із 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ вбудованого сховища.

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Така ж модель, але із 128 ГБ флеш пам’яті коштує на 500 гривень дорожче – 7 999 гривень.

Новинку можна буде купити у трьох кольорах: чорному, білому і синьому.

Meizu Note 9

Meizu Note 9 доступний у 3 кольорах 

Переваги новинки. Окрім ціни, можна назвати камери. Основна камера подвійна – з модулями на 48 і 2 Мп. Селфі можна робити за допомогою 20-мегапіксельної камери. Також можна відзначити і ємність батареї – 4 000 мАг.

Meizu Note 9

Більш просунута версія Meizu Note 9 коштує 8 тисяч гривень

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Дисплей
  • Діагональ: 6,2 дюйма
    Тип: IPS
    Роздільна здатність: 2244 x 1080 пікселів
  • ПроцесорSnapdragon 675
  • ВідеопроцесорAdreno 612
  • Пам'ятьОперативна: 4 ГБ
    Вбудована: 64/128 ГБ
  • КамераОсновна: 48 Мп + 5 Мп
    ​Фронтальна: 20 Мп
  • Акумулятор4000 мАг
  • Операційна системаAndroid 9.0 (Pie)

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Теги: Техно Новини Техно Meizu Смартфони
Джерело: 24 Канал
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