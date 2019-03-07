Скільки бюджетний смартфон Meizu Note 9 буде коштувати в Україні
6 березня компанія Meizu офіційно презентувала свій новий бюджетний смартфон Note 9. Рекомендована вартість новинки стартувала від 208 доларів.
Тепер український ритейлер та офіційний постачальник Meizu в Україні, магазин "Цитрус" повідомив, що ціна на Note 9 на українському ринку стартує від 7 499 гривень. Саме стільки треба буде заплатити за версію із 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ вбудованого сховища.
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Така ж модель, але із 128 ГБ флеш пам’яті коштує на 500 гривень дорожче – 7 999 гривень.
Новинку можна буде купити у трьох кольорах: чорному, білому і синьому.
Meizu Note 9 доступний у 3 кольорах
Переваги новинки. Окрім ціни, можна назвати камери. Основна камера подвійна – з модулями на 48 і 2 Мп. Селфі можна робити за допомогою 20-мегапіксельної камери. Також можна відзначити і ємність батареї – 4 000 мАг.
Більш просунута версія Meizu Note 9 коштує 8 тисяч гривень
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Дисплей
- Діагональ: 6,2 дюйма
Тип: IPS
Роздільна здатність: 2244 x 1080 пікселів
- ПроцесорSnapdragon 675
- ВідеопроцесорAdreno 612
- Пам'ятьОперативна: 4 ГБ
Вбудована: 64/128 ГБ
- КамераОсновна: 48 Мп + 5 Мп
Фронтальна: 20 Мп
- Акумулятор4000 мАг
- Операційна системаAndroid 9.0 (Pie)
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