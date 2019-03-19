Скільки бюджетний смартфон Xiaomi Redmi 7 буде коштувати в Україні
18 березня компанія Xiaomi представила свій новий бюджетник Redmi 7. Офіційний представник бренду в Україні — інтернет-магазин "Алло" представив ціни новинки в Україні.
Наразі новинка доступна лише для попереднього замовлення.
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Ціна Xiaomi Redmi 7 в Україні:
- Модифікація із 3 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті коштує 4999 гривень;
- Версія із 3 ГБ + 32 ГБ пам'яті оцінена у 4 499 гривень.
На китайському ринку новинка надійде у продаж 26 березня. Тож очевидно, що в Україні вона з'явиться ще пізніше.
Xiaomi Redmi 7 надійде у продаж 26 березня
Вартість Xiaomi Redmi 7 стартує від 4 499 гривень
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Redmi 7
- Дисплей
- Діагональ: 6,26 дюйма
Роздільна здатність: 1520х720 пікселів
- ПроцесорSnapdragon 632
- ВідеопроцесорAdreno 506
- Пам'ятьОперативна: 2/3/4 ГБ
Вбудована: 16/32/64 ГБ
- КамераОсновна: 12 Мп + 2 Мп
Фронтальна: 8 Мп
- Акумулятор4 000 мАг
- Операційна системаAndroid 9.0 (Pie) + фірмова прошивка MIUI 10
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Джерело: 24 Канал
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