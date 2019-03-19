Скільки бюджетний смартфон Xiaomi Redmi 7 буде коштувати в Україні

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Xiaomi Redmi 7: ціна в Україні
Xiaomi Redmi 7: ціна в Україні

18 березня компанія Xiaomi представила свій новий бюджетник Redmi 7. Офіційний представник бренду в Україні — інтернет-магазин "Алло" представив ціни новинки в Україні.

Наразі новинка доступна лише для попереднього замовлення.

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Ціна Xiaomi Redmi 7 в Україні:

  1. Модифікація із 3 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті коштує 4999 гривень;
  2. Версія із 3 ГБ + 32 ГБ пам'яті оцінена у 4 499 гривень.

На китайському ринку новинка надійде у продаж 26 березня. Тож очевидно, що в Україні вона з'явиться ще пізніше.

Xiaomi Redmi 7

Xiaomi Redmi 7 надійде у продаж 26 березня

Xiaomi Redmi 7

Вартість Xiaomi Redmi 7 стартує від 4 499 гривень 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Redmi 7

  • Дисплей
  • Діагональ: 6,26 дюйма
    Роздільна здатність: 1520х720 пікселів
  • ПроцесорSnapdragon 632
  • ВідеопроцесорAdreno 506
  • Пам'ятьОперативна: 2/3/4 ГБ
    Вбудована: 16/32/64 ГБ
  • КамераОсновна: 12 Мп + 2 Мп
    ​Фронтальна: 8 Мп
  • Акумулятор4 000 мАг
  • Операційна системаAndroid 9.0 (Pie) + фірмова прошивка MIUI 10

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Теги: Техно Xiaomi Новини Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
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