Скільки DDoS-атак відбувається за хвилину: нове дослідження

На початку 2020 року експерти компанії Group-IB прогнозували збільшення потужності та частоти DDoS-атак. В новому дослідженні аналітики Netscout зафіксували не лише зміну парадигми хакерів, але й додаткове зростання подібного роду атак внаслідок поширення пристроїв інтернету речей.

Небезпека від таких атак

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Найбільшу проблему DDoS-атаки створюють корпоративним мережам. Аналітики Netscout повідомляють, що в період між другою половиною 2018 року і 2019 роком кількість DDoS-атак зросла на 87%. Крім того, їх частота в усьому світі збільшилася на 16%. Так, кожну хвилину відбувається 16 атак.

Що таке DDoS-атаки? Комплекс дій, здатний повністю або частково вивести з ладу інтернет-ресурс. В якості жертви може виступати практично будь-який інтернет-ресурс, наприклад веб-сайт, ігровий сервер або державний ресурс.



Наразі практично неможлива ситуація, коли хакер самотужки організовує DDoS-атаку. У більшості випадків зловмисник використовує мережу з комп'ютерів, заражених вірусом. Вірус дозволяє отримувати необхідний і достатній віддалений доступ до зараженого комп'ютера. Мережа з таких комп'ютерів називається ботнет.

Найбільші атаки

Найбільш потужна зафіксована DDoS-атака сталася в 2019 році і мала силу в 622 Гбіт/с. Однак такі масштаби, як правило, надмірні і привертають увагу правоохоронних органів. Саме тому зазвичай атака становить від 100 до 200 Гбіт/с. За звітний період аналітики фіксують скорочення атак силою понад 300 Гбіт/с на 42%.



Яких DDoS-атак найбільше

Інтернет речей найбільш уразливий

Найбільший внесок в таку статистику роблять пристрої інтернету речей, число яких на кінець 2020 року, як очікується, складе 20,4 мільярда одиниць. Найчастіше подібні пристрої заражаються ботнетом Mirai, число варіацій якого доходить до 103 тисяч.



Як відбувається DDoS-атака

Найчастіше хакери використовують поганий захист таких ґаджетів, оскільки користувачі часто не змінюють стандартні логіни і паролі на кшталт "guest / 12345", "root / xc3511", "admin / admin" та "root / admin".

Аналітики відзначають, що починаючи з 2020 року в штаті Каліфорнія вже заборонено використання паролів за замовчуванням при продажі нових пристроїв. Щоправда, це ніяк не вплине на мільйони вже реалізованих ґаджетів.

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