Скільки додатків з Google Play збирають про вас інформацію: шокуюча цифра

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Скільки додатків з Google Play збирають про вас інформацію
Скільки додатків з Google Play збирають про вас інформацію / Фото з вільних джерел

Ні для кого не секрет, що Google збирає інформацію про користувачів. Проте дослідники в галузі інформаційної безпеки Оксфордського університету дійшли висновку, що 9 з 10 додатків збирають про вас дані.

Про це повідомляє Androidinsider.

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Дослідники вивчили асортимент Google Play, і з'ясували, що ретрансляцією призначених для користувача даних займаються навіть ті програми, які прямо не заявляють про це. Згодом ці відомості продаються на сторону за чималі гроші.

За словами авторів дослідження, додатки здійснюють збір інформації за допомогою спеціальних трекерів. Вони дозволяють накопичувати найширший спектр даних. На основі отриманої інформації формуються персоналізовані профілі, які передаються Google, а та продає їх за призначенням.

9 з 10 додатків на Android збирають про вас інформацію
9 з 10 додатків на Android збирають про вас інформацію

Як правило, профілі користувачів користуються попитом у рекламодавців, які використовують їх у формуванні рекламної видачі, і у банківських організацій. Чим більше інформації містить профіль, тим цінніший він для рекламодавця або банку, оскільки в перспективі може обернутися максимальною конверсією.

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Очевидно, що таємний збір інформації про користувачів, – це серйозна проблема для всієї галузі. Але найгірше, що сама Google не зацікавлена ​​в її вирішенні, ризикуючи назавжди позбавити себе постійного джерела доходу.

Компанія абияк контролює програмне забезпечення, яке потрапляє у фірмовий каталог додатків, оскільки розуміє, що масштабна чистка не принесе грошей. А разові видалення додатків з винесенням попередження розробникам – це не більше ніж театр безпеки з чітко спланованим сценарієм.

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Теги: Техно Інтернет Кібербезпека Google Google Play Android
Джерело: Техно
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