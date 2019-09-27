Скільки готові доплачувати роботодавці за знання англійської: цікава інфографіка

Володіння англійською мовою допоможе не тільки отримати хорошу роботу, але заробляти значно більше. Про це свідчать дані порталу для пошуку роботи hh.ua.

Як показує аналіз вакансій, розміщених з січня до середини 2019 року, вимога володіння англійською мовою є у кожній п'ятій вакансії.

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Найчастіше знання іноземної мови вимагають у вакансіях в сфері IT. Також знання англійської вимагають від менеджерів по роботі з клієнтами та інтернет-маркетологів.

Понад третина роботодавців не уточнює, на якому рівні співробітник має володіти англійською мовою. Однаково затребувані рівні Intermediate та Upper Intermediate – на них припадає по 18% усіх розміщених вакансій.

Вимоги англійської у вакансіях

А от вимога володіти англійською на рівнях Fluent та Advanced, трапляється рідше. Володіння англійською на початковому рівні (beginner) майже не вказано у вакаціях.

Скільки доплачують знання англійської. Якщо середня заплата без умов про англійську пропонують зарплату від 10 тисяч гривень. При цьому із англійською можна претендувати на ті зарплати:

Володіння англійською без зазначення необхідного рівня – від 16 400 гривень (+64% до середньої початкової зарплати). Рівень Intermediate – вакансії із зарплатами від 17 500 гривень (+75% до середньої початкової зарплати). Рівень Advanced – вакансії із зарплатами від 22 500 гривень (+125% до середньої початкової зарплати).

Який рівень англійської вказують українці в резюме

Цікаво, що 27% користувачів, що шукали роботу у 2019 році, вказали знання іноземної мови на досконалому рівні, ще по 18% вказують про просунутий та середньо-просунутий рівень.

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