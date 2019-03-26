Скільки Huawei P30 та P30 Pro будуть коштувати в Україні: ціна смартфонів

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Huawei P30 та P30 Pro: ціна в Україні
Huawei P30 та P30 Pro: ціна в Україні / mobilesyrup.com

26 березня компанія Huawei офіційно представила свої нові камерофони Huawei P30 та P30 Pro. Того ж дня смартфони стали доступними для купівлі в Україні. Щоправда, наразі можливе лише попереднє замовлення.

На сайтах рітейлерів вже зявились ціни для попереднього замовлення.

  1. Huawei P30 у модифікації 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті коштує 22 999 гривень;
  2. Huawei P30 Pro є із 6 оперативки та 128 ГБ вбудованого сховища оцінений у 27 999;
  3. А за версію із 256 ГБ флеш-пам'яті треба заплатити 32 999 гривень.

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Наразі доступні лише триколірні варіанти: чорний, перлинний білий та бірюзовий градієнт. Інші кольори мають з'явитись пізніше.

Ціна Huawei P30 в Україні

Ціна Huawei P30 в Україні

До речі, купивши новинку за попереднім замовленням користувач отримає в подарунок – смарт-годинник Huawei Watch GT. Його теж представили під час презентації у Парижі. Його вартість становить 5999 гривень.

Попереднє замовлення діятиме до 5 квітня. Саме у той день обидві новинки офіційно надійдуть у продаж в Україні.

Ціна Huawei P30 Pro в Україні

Ціна Huawei P30 Pro в Україні

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Huawei
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