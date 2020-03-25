Кількість хворих на коронавірус в Україні: онлайн-карти, що моніторять ситуацію

Ситуація із поширенням Covid -19 загострюється. Кількість хворих на коронавірус в Україні та світі продовжує зростати. Розробники створили кілька інтерактивних карт, що дають змогу стежити за ситуацією та знати про кількість хворих на коронавірус.

Онлайн-карта університету Джона Хопкінса

Американські вчені з університету Джона Хопкінса розробили онлайн-сервіс, який дає змогу відстежувати поширення коронавірусу в реальному часі.

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Ця онлайн-карта показує актуальну інформацію про кількість хворих та загиблих внаслідок вірусу в конкретному регіоні. Для цього сервіс використовує дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Онлайн-карта Хопкінса – дані за 25 березня / Скріншот

Кожну з країн на карті можна відкрити й переглянути детальніше. Як бачимо, інформація оновлюється дуже оперативно. Лише вранці 25 березня стало відомо про 4 загиблого внаслідок коронавірусу в Україні – і ця інформація вже є на карті.

Онлайн-карта для України

Це сервіс, орієнтований на ситуації в Україні. Його запустив директорат з питань регіональної політики та децентралізації Офісу Президента.

Сервіс показує не кількість заражених та загиблих, тут можна переглянути ситуацію в конкретній області.

Коронавірус в Україні – дані за 23 березня / Скріншот сайту

Також на карті можна побачити зелені позначки – це лікарні, які можуть приймати інфікованих, і де немає підозр та підтверджених випадків коронавірусу.

Щоправда, тут карта оновлюється не надто оперативно – дані за попередню добу зявляються лише в другій половині наступного дня.

Карта Microsoft

Корпорація Microsoft теж запустила сервіс, що допомагає моніторити ситуацію із поширенням коронавірусу. Це сайт з інформацією про пандемію, а також інтерактивною картою.

Ресурс розміщений на домені фірмової пошукової системи корпорації Bing. Тут можна побачити онлайн-карту поширення вірусу Covid-2019 і останні дані про кількість інфікованих.

Онлайн-карта для відстеження коронавірусу від Microsoft / Скріншот

Карту оновлюють на базі даних Всесвітньої організації охорони здоров'я, Центрів з контролю і профілактиці захворювань США і Європейського центру профілактики та контролю захворювань.

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Обравши конкретну країну на інтерактивній карті сайт видає список актуальних новинних статей і відеоматеріалів, пов'язаних з поширенням Covid-2019.

Сервіс МОЗ у Facebook

Міністерство охорони здоров’я спільно з соцмережею Facebook запустили сервіс, який інформує українців щодо поширення коронавірусу. Користувачі отримують важливі сповіщення про вірус.

Так, у Facebook буде з'являтись новина з посиланням на урядове джерело з достовірною інформацією. Згодом має запрацювати сповіщення search modules, для тих, хто сам шукає інформацію про коронавірус.

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