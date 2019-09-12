Скільки користувачі готові заплатити за новий iPhone

Компанія Apple представила нове покоління iPhone, ціна яких очікувано по кишені не кожному. Тож аналітики підрахували, скільки користувачі готові віддати за новий смартфон від Apple.

Як пише портал Simon-Kucher & Partners, у США є люди, що готові віддати за новий iPhone до 2 400 доларів. А це більш ніж вдвічі більше, ніж коштує нещодавно представлений iPhone Pro 11 Max. Такі гроші готові віддати за 10 % опитуваних.

Щоправда, таку суму американці готові оплатити не одразу, а щомісячними внесками. Ще 15 відсотків готові викласти за новинку понад 1 800 доларів.

Загалом споживачі готові платити в середньому на 50 відсотків більше за один і той же пристрій, якщо за нього платити щомісяця протягом 24 місяців.

"Є сегмент клієнтів, які готові платити за все, щоб отримати доступ до нових iPhone. Цей сегмент досить великий, щоб привертати увагу Apple", – каже директор Simon-Kucher & Partners.Нік Зарб.

Що можна купити замість iPhone Pro 11 Max

Це дослідження було проведено компанією Simon-Kucher & Partners в серпні 2019 року в США. Загалом було опитано 10 250 споживачів в США.

Скільки коштують нові iPhone 11

Вартість iPhone 11 Pro становить тисячу доларів (25 000 гривень). Старша версія iPhone 11 Pro Max оцінена у 1100 доларів (27 500 гривень).

Тож як бачимо, американці готові платити куди більше, ніж пропонує Apple.

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