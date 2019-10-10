Скільки коштуватиме iPhone 12: припущення аналітика

iPhone 11 Pro Max, який представили у вересні 2019 року, став найдорожчим смартфоном в історії компанії. Однак, у наступної новинки Apple є всі шанси побити цей рекорд.

Авторитетний галузевий аналітик Мін-Чі Куо заявив, що iPhone 12 буде коштувати ще дорожче і пояснив, чому компанія в черговий раз підніме цінову планку, повідомляє Wccftech.

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Причини здорожчання нових iPhone 12. У своєму новому звіті Куо припустив, що нові методи виробництва та інтеграція композитних матеріалів в корпуси нових смартфонів Apple приведуть до зростання цін наступного покоління iPhone. За його словами, "основою натхнення" для розробників дизайну iPhone 12 може стати iPhone 4, при цьому собівартість ґаджета відчутно збільшиться.

Аналітик також очікує, що всі версії iPhone 12 будуть оснащуватися 5G-модемами – це призведе до ще більшого подорожчання новинок. Apple, за словами Куо, ще не готова випускати власні модулі в значних кількостях і буде змушена закуповувати їх у Qualcomm.

Ціна iPhone 11 Pro Max та ймовірна ціна iPhone 12. Відзначимо, зараз в США iPhone 11 Pro Max коштує від 1099 доларів (34 999 гривень в Україні). Базова модифікація iPhone 12 імовірно обійдеться покупцям в 1 200 доларів і дорожче (наразі стільки просать за максимальну конфігурацію iPhone 11 Pro Max).

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